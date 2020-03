Clientes salvan de la quiebra a pizzería en medio de la crisis

(NOTICIAS YA).- En medio de la crisis por el coronavirus, los habitantes de Belmar, Nueva Jersey, se unieron para salvar un negocio muy querido por la comunidad.

De acuerdo con un reporte de Associated Press, Bryan y Michael Morin están al frente de “Federico’s Pizza”, un establecimiento fundado por su padre, donde el principal cocinero ha laborado por 22 años y el empleado promedio ya tiene más de una década.

El restaurante cuenta con entregas a la playa cercana y espacio suficiente para comer allí, pero la falta de afluencia en medio de la crisis preocupó mucho al nuevo encargado.

“Yo proveo para mis empleados. Yo me encargo de su salario y, si no lo tienen, no podrán pagar su renta, sus facturas de tarjetas de crédito, su seguro, el gas”, advirtió Bryan Morin.

El empresario decidió “hacer lo correcto” y absorber las pérdidas, solicitando además un crédito de 50 mil dólares a su banco.

Morin les prometió a sus trabajadores que conservarían su empleo por al menos dos meses más y después analizaría qué hacer con ellos, además de cómo pagar el dinero prestado.

Al enterarse del sacrificio, la comunidad comenzó a dejar propinas extra o a entregarles dinero destinado exclusivamente a los empleados. Luego iniciaron los donativos de mayor tamaño.

Associated Press destaca que el negocio comenzó a recibir llamadas, algunas provenientes de clientes que buscaban ordenar comida y otras por parte de personas que solo buscaban ayudar, pidiendo enviar alimentos a los médicos y enfermeras que atienden la crisis y pagando por ellos.

En solo dos días, el restaurante recaudó 4 mil dólares para enviar pizzas a personal médico, rescatistas y otros servidores públicos.

“Son tiempos escalofriantes, y mucha gente está siendo despedida. Lo que hizo (el propietario) fue inesperado, pero tal vez no tanto porque siempre ha cuidado de nosotros. Este es realmente el mejor trabajo que he tenido”, dijo al respecto Kirsten Phillips, quien trabaja en Federico’s Pizza.

