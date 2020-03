Corre a su hijo de casa por irse de ‘spring break’ en plena pandemia

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Nueva York asegura que echó de casa a su hijo luego de que este se fuera de vacaciones a Texas en medio de la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con Fox News, Peter Levine alertó a su hijo Matt de no ir a South Padre Island por motivo de las vacaciones de primavera, conocidas coloquialmente como “Spring Break”.

A pesar de los consejos del originario de Nanuet, el joven de 21 años partió hacia la isla para celebrar junto a sus amigos.

“Hablaba con él todos los días y le dije que debía regresar a casa. Yo estaba muy molesto. Las noticias cada vez son peores. Matt me envió fotos de él y sus amigos reunidos al aire libre. Esa es una escena que no quieres ver ahora”, expresó Levine al New York Post.

Además de un posible contagio, el joven y sus amigos tuvieron varios problemas para regresar a Nueva York. Su vuelo de regreso fue desviado a Tennessee luego de que se reportara un caso posible de coronavirus en el aeropuerto LaGuardia de la “Gran Manzana”.

Al llegar a casa, el auto de Matt estaba lleno de víveres pero él ya no era bienvenido en la vivienda, al menos por el momento.

“Sus abuelos viven aquí y no hay necesidad de exponerlos a todas las cosas a las que él seguro estuvo expuesto”, aseguró Levine.

El joven tuvo que regresar al departamento que renta cerca de Springfield College, la universidad donde estudia en Massachusetts, pero ni él ni su padre saben a dónde irá si la situación se prolonga por varios meses más, pues su contrato termina en junio.