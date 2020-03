Más de 2,500 casos de COVID-19, y 36 muertes en CT

(NOTICIAS YA).- De acuerdo con el último reporte del Departamento de Salud de CT, se han confirmado 2,571 casos de COVID-19 en Connecticut y 36 muertes. El gobernador Ned Lamont anunció hoy detalles sobre la última colaboración para ayudar en la respuesta coordinada del estado nombrando a los CEO de tres de los sistemas hospitalarios más grandes de Connecticut: Hartford HealthCare, Nuvance Health y Yale New Haven Health, para servir como copresidentes del equipo de respuesta del sistema de salud del gobernador. En coordinación con la Asociación de Hospitales de Connecticut y los otros hospitales del estado, los líderes de atención médica asesorarán al gobernador, al Departamento de Salud Pública y al resto de las Funciones de Apoyo de Emergencia del estado en la estructura del Comando Unificado sobre la asignación y distribución adecuadas de los recursos necesarios. suministros y personal, durante toda la emergencia de salud pública.

Los copresidentes del Equipo de Respuesta del Sistema de Salud del Gobernador incluyen:

· Jeffrey Flaks, presidente y director ejecutivo de Hartford Healthcare: Backus Hospital, Charlotte Hungerford Hospital, Hartford Hospital, The Hospital of Central Connecticut, MidState Medical Center, St. Vincent’s Medical Center, Windham Hospital

· John Murphy, MD, presidente y director ejecutivo de Nuvance Health: Danbury Hospital, New Milford Hospital, Norwalk Hospital, Sharon Hospital

· Marna Borgstrom, CEO de Yale New Haven Health: Hospital de Bridgeport, Hospital de Greenwich, Hospital de Lawrence y Memorial, Hospital de Yale New Haven, Hospital de niños de Yale New Haven

Estas son las reglas actualmente en efecte entre los residentes de Connecticut: