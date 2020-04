Alcalde de New Haven organiza fiesta virtual del Día del Censo

(NOTICIAS YA).- El alcalde Justin Elicker y los miembros del Comité de conteo del Censo 2020 en New Haven están recordando a los residentes que este miércoles 1 de abril es el Día del Censo 2020. Las invitaciones para completar el censo fueron enviadas a los hogares a mediados de marzo y las presonas pueden responder de tres maneras: en línea, por teléfono o por correo.

Para responder en línea, visite: http://www.2020census.gov. Para responder por teléfono, llame al 844-330-2020. Para completar el censo en español, haga clic aquí o llame al 844-468-2020. Devuelva los formularios por correo a: U.S.Census Bureau, National Processing Center, 1201 E. 10th Street, Jeffersonville, IN 47132.

Hacer que todos los hogares participen en el Censo es de vital importancia, dijo Elicker. Los datos del censo determinan la cantidad de fondos federales que reciben las ciudades y pueblos para todo tipo de programas, incluidos educación, carreteras, negocios, Medicaid, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el programa de Vales de Elección de Vivienda de la Sección 8 y más.

“Connecticut recibe $13 mil millones de los $675 mil millones asignados anualmente por el gobierno federal”, dijo Elicker. “Necesitamos que cada hogar complete el censo para tener una comprensión precisa de las necesidades de nuestra comunidad y para asegurarnos de que tengamos fondos adecuados para abordar esas necesidades”.

“Al participar en el Censo 2020, literalmente está ayudando a dar forma al futuro de nuestra ciudad, estado y nación”, agregó Keith Lawrence, Subdirector de Planificación Integral de la Ciudad de New Haven.

Debido a la evolución de la situación en torno a la propagación del coronavirus (COVID-19), el Comité transmitirá en vivo la Fiesta del Día del Censo del 1 de abril programada de 11 a.m. a 1 p.m. a través de Facebook Live en la página de Facebook de Greater New Haven Counts @gnhcounts2020. Los hogares que completen el Censo 2020 antes o durante la transmisión en vivo pueden participar en una rifa en vivo enviando por correo la confirmación provista por el Censo a gnhvote2018@gmail.com. Los premios incluyen tarjetas de regalo de $50 y $ 20, camisetas del Censo 2020 diseñadas por un artista local y otros obsequios. El entretenimiento local en vivo destacado incluirá:

The Musical Intervention Band tocando una de las dos canciones ganadoras del Censo 2020 creadas por los artistas locales Ted y Denise Canning

La canción y el video del Hip-hop Census 2020 creados por un artista local prometedor.

Artista nacional de palabras habladas de New Haven: Frank Brady

Caprice Taylor y sus amigos cantando en español e inglés.

Anuncio de los ganadores del Censo 2020 del concurso de carteles y presentación de las entradas ganadoras, creado por miembros de la comunidad en la Biblioteca pública gratuita de New Haven y sus sucursales.

Una Hora de Trivia Virtual organizada por la Agencia de Acción Comunitaria de New Haven

“La familia y el hogar de cada persona son diferentes y el censo quiere saber cómo se ve el suyo”, dijo Caprice Taylor Mendez, Gerente de Programa Estratégico de la Fundación Comunitaria de Greater New Haven, un socio del Comité de Conteo Completo de Greater New Haven. “Este evento es una forma divertida de participar en el recuento, que ha estado ocurriendo cada diez años desde 1790, y virtualmente reunirse como comunidad. Asegúrese de incluir a todos los que viven en su hogar, pero no a las mascotas, a pesar de que muchos de nosotros consideramos a nuestra familia de bebés de pieles “.

“Las respuestas dan forma a las decisiones sobre cómo se gastan los fondos públicos en escuelas, servicios de bomberos y emergencias y atención médica para nuestra comunidad”, agregó el miembro del comité Rev. Abraham Hernández, Director Ejecutivo Capítulo de Connecticut de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano. “La capacidad de nuestra comunidad para entregar estos componentes vitales de nuestra infraestructura depende de un conteo completo y preciso”.

“Independientemente de la ciudadanía, todos deben participar”, agregó Addie Kimbrough, residente de New Haven y miembro del comité. “La información que comparte es confidencial y, por ley, no se puede compartir con ninguna otra agencia gubernamental. ¡No dejes que te cuenten! ”