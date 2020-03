Algunos empleados de la policía de Salinas en aislamiento voluntario

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Más de una decena de empleados del departamento de policía de Salinas están en aislamiento voluntario a partir de anoche después de haber sido posiblemente expuestos cunado un empleado resultó positivo del coronavirus.

Según el alcalde de Salinas la comunidad no debe temer por su seguridad pública porque tienen estrategias implementadas para estas ausencias. El alcalde hace un llamado que las personas pueden colaborar quedándose en casa.

Cerca de 14 personas se encuentran en distanciamiento público en sus casas . Entre ellos oficiales y civiles. El empleado que dió positivo por el coronavirus se encuentra en su casa y se está cuidando .

Gunter dice esta situación no está afectando el servicio a la comunidad ..Hasta donde saben nadie más ha resultado positivo,,Una vez los empleados cimpleten su aislamiento voluntario regresaran a trabajar.

De acuerdo a Gunter el departamento de policía y la ciudad de Salinas continúan ofreciendo todos los servicios, aunque han tenido que hacer algunos cambios en las posiciones y pago de horas adicionales para suplir las ausencias..Estan respondiendo todas las llamadas de la comunidad

Según el presidente de la asociación de oficiales de la policía de Salinas Jim Knowlton un empleado quien regreso de un viaje fuera del estado resulto positivo en el coronavirus.

De acuerdo a un cuestionario realizado dicha persona tuvo contacto con otras 14 personas en sus trabajo.

5 de ellos son oficiales de policía y 9 no son oficiales, son empleados. Todos ellos trabajan en la parte administrativa, incluyendo a los 5 oficiales. Sin embargo no son patrulleros y por eso el patrullaje no se verá afectado.

Sin embargo según Knowlton esta situación en adicion a las cerca de 28 posiciones que no se han llenado para patrulleros podría complicar la situación.

El alcalde Gunter dice la comunidad debe tener la plena certeza que todos los servicios diarios estan siendo atendidos.

Por otra parte el jefe de policía de Santa Cruz Andy Mills dijo que estan haciendo todo lo posible para mantener a todos sus oficiales sanos y a salvo. Todos los días se están desinfectando sus lugares de trabajo

y frecuentemente antes y después de su patrullale desinfectan sus manos. Al interactuar con el publico utilizan tapabocas y guantes