Cierran museo por por coronavirus; se roban pintura de Van Gogh

(NOTICIAS YA).- Una pintura de Vincent van Gogh fue robada durante la madrugada del lunes en un museo holandés que actualmente está cerrado debido a la pandemia de coronavirus.

El museo Singer Laren, a las afueras de la capital holandesa de Ámsterdam, dijo que “El jardín de la casa parroquial en Nuenen en primavera” (“The Parsonage Garden at Nuenen in Spring”) fue robado en un asalto nocturno.

La pintura hecha en 1884 por el maestro holandés, según Reuters, fue prestada por otra institución holandesa, el Museo Groninger en la ciudad del mismo nombre.

“Estoy conmocionado e increíblemente enojado”, dijo el director del museo, Jan Rudolph de Lorm, durante una conferencia de prensa este lunes por la tarde. “Es muy malo para el Museo Groninger. También es muy malo para Singer”, dijo de Lorm.

“Pero, sobre todo, es horrible para todos nosotros, porque el arte está ahí para ser visto y compartido por todos nosotros, para la sociedad en general, para brindar disfrute, para inspirar y también para brindar comodidad, especialmente en este tiempo difícil”, agregó.

Unas 93 personas murieron de coronavirus en los Países Bajos en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de muertes a 864, según el Instituto Nacional Holandés de Salud Pública y Medio Ambiente.

*Con información de CNN