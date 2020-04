Continúa la crisis en centro de detención

(NOTICIAS YA).-

Juanita Soto es una madre mexicana que pide a gritos la libertad provisional de los inmigrantes, especialmente la de su hijo Alan Ernesto, de 22 años de edad, quien fue detenido por ICE cuando salía de la corte el 30 de enero y quien ahora fue puesto en cuarentena durante 14 días por la pandemia, pero según le cuenta a Juanita, en criticas condiciones.

‘Los tienen encerrados en un cuarto muy chiquito, tienen a cuatro personas, pero dice mi hijo que no les dan protección, nada, no les dan cubrebocas ni jabón para lavarse las manos’, asegura Juanita entre lágrimas.

Sin embargo, lo que más le preocupa a esta madre no es que su hijo se contagie por el COVID-19, sino que se quite la vida.

‘Mi hijo me dice cuando me llama: Mamá nos estamos volviendo locos, mamá a veces hemos pensado mejor en suicidarnos, ya no aguantamos esta situación’.

Por su parte la Asociación de Abogados de Inmigración denunció que no les están permitiendo tener contacto, ni siquiera telefónico, con los detenidos, lo que según ellos es ilegal…

‘Yo personalmente intenté contactar a un cliente para hacer una consulta pero me respondieron que no podía hablar con él por razones que no se podrían compartir conmigo’, asegura la abogada Laura T. Maggio.

La Asociación de Abogados solicitó a través de una carta que les sea informado el estado de los detenidos tanto en el centro de detención como en las Cortes, igualmente piden que se especifique cuáles han sido los criterios tenidos en cuenta para liberar a algunos de los inmigrantes.

Mientras tanto ICE dice que el acceso de los detenidos a asesoría legal sigue siendo un requisito primordial y también aseguran que les están proporcionando jabones tanto de ducha como de manos a los reclusos.