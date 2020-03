Cuánto podrías recibir en el cheque que te dará el gobierno

(NOTICIAS YA).- Es un hecho que el coronavirus está afectando a todo el mundo, tanto el sector de salud como el sector económico, por eso el senado aprobó un estímulo económico de 2.2 billones para ayudar a los afectados. David Carvajal, gerente de R.C. Tax, explicó esta mañana en Despierta Orlando, cómo el gobierno determinará cuánto podría recibir cada persona.

Carvajal le contó a Luis Artemio y a Hazel Ortiz que dependiendo de los ingresos que tenga cada persona, el gobierno determinará cuánto dinero le dará. Carvajal indicó que la cantidad total del monto será determinado por sus ingresos, si está soltero o casado, si tiene dependientes y si es cabeza de hogar. El experto puso en ejemplo si alguien está soltero, no tienen dependientes y los ingresos están por debajo de los $75,000, esa persona podría cualificar a un cheque de $1,200. Carvajal agrega que por cada dependiente menor de 16 años, se le dará $500 adicionales.

Finalmente, el gerente de R.C. Tax, explicó que las personas que no cualifican son aquellos que puede que estén procesando su estado migratorio y no tienen seguro social; además así contribuyan con un “Tax i.d” no cualifican al estímulo económico del gobierno.

Despierta Orlando: ¿Calificas para el estímulo económico del Gobierno?