El sueño americano de cientos de jóvenes terminó en pesadilla

(NOTICIAS YA).-

‘La aerolínea me canceló el vuelo y ahora no sé cómo retornar a mi país’, dice Cesar Augusto Retamozo, en medio de su preocupación, pero él no es el único, cientos de jóvenes peruanos y de otros países entre los 18 y 27 años de edad, llegaron a Colorado en diciembre con la visa J1 para trabajar durante la temporada de invierno en las estaciones de esquí, restaurantes u hoteles, y debían retornar a sus lugares de origen esta semana, pero la pandemia los obligó a quedarse, muchos de ellos sin trabajo, sin hogar, y sin saber a dónde ir, luego de que sus empleadores tuvieran que cerrar los negocios.

‘Tengo la sensación de que me puedo quedar aquí mucho tiempo, y me preocupa no tener tantos recursos para mantenerme, en un lugar que realmente no conozco’, agrega César.

El Departamento de Estado y el Programa de Intercambios de Estados Unidos ha solicitado a los consulados y embajadas que brinden a los jóvenes opciones para regresar a sus países, sin embargo los cupos en los vuelos son limitados para los casos de extrema emergencia, lo que deja a muchos de los miembros de este programa sin ayuda.

En Colorado, Gustavo Adrianzen, un peruano de 23 años, se dio a la tarea de buscar a personas de su país que están en necesidad y ayudarlos a encontrar refugio temporal mientras el consulado de Perú en Denver puede retornarlos.

‘Son chicos vulnerables y por eso queremos ayudarlos a conseguir alimentos y alojamiento para que estén seguros’.

Gustavo vive en un apartamento junto con dos amigos, no tiene mucho espacio en su casa, sin embargo ofreció a Cesar Augusto su habitación mientras encuentran un vuelo que lo regrese a Arequipa con su familia.

La embajada de Perú en Estados Unidos solo tiene por ahora dos opciones de vuelos, desde Miami o desde Houston, lo que ha generado un colapso en las solicitudes, es por esto que Gustavo pide a los jóvenes que eviten seguir viajando a estas ciudades.

‘Lo que más me preocupa ahora es que ellos en su desesperación por el caos viajen por diferentes lugares y se expongan a la enfermedad’ agrega Gustavo.

Si usted es uno de estos jóvenes afectados, lo primero que debe hacer es contactar al consulado de su país para que lo incluya en la lista de vuelos humanitarios y pueda regresar. Igualmente, pueden comunicarse con Gustavo Adrianzén para buscar ayudas temporales. Los voluntarios son bienvenidos en momentos de crisis, así que si puede ayudarlos, envíe un correo electrónico a gusadro1996@gmail.com.