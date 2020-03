Resultados positivos de estar en cuarentena

(NOTICIAS YA).- Sabemos que la economía está teniendo muchos efectos negativos a raíz del coronavirus y que mucha gente está perdiendo sus trabajos; y que la simple idea de no poder salir de tu casa te puede causar ansias y aburrimiento extremo. Pero ¡anímate! Porque de esta cuarentena pueden salir resultados positivos, todo depende de ti sacar el lado bueno de las situaciones.

Aquí te dejamos nueve maneras en la que podemos ver la cuarentena de manera positiva:

Posiblemente estés ahorrando más dinero: Si estás trabajando, aunque sea desde la casa, generalmente estar en cuarentena te hará gastar menos ya que restaurantes, bares y otros centros de atracción y entretenimiento están cerrados. Esto te puede ayudar a poner más dinero en tu cuenta de ahorros. Incluso podrías darte cuenta de que puedes vivir bien con mucho menos.

Ha resultado positivo para el planeta. No hay turismo, no hay ferries, hay menos transporte en la calle y muy pocos aviones; también muchas fábricas han detenido su producción. Gracias a esto han disminuido las emisiones de carbono en China, y hasta se puede observar el cielo azul (que no veían en mucho tiempo) ya que el aire está más limpio. Según la Organización Mundial de la Salud, más de un millón de personas mueren en china a causa de la contaminación ambiental, y este número se estima que llegue a los 100,000 en los Estados Unidos. Según Forbes, se salvaron 77,000 vidas al reducir la contaminación. Delfines nadan con tranquilidad cerca de los puertos debido a la ausencia de los ferries. Los canales en Venecia se ven más cristalinos, y hasta los cisnes han regresado. Esto podría ser una oportunidad para darnos cuenta de que si podemos cuidar del planeta si de verdad queremos.

Disfrutas más en familia: ¿Cuántas veces no deseaste tener más tiempo para disfrutar con tus niños y familia? Pues, ¡esta es la oportunidad! Aunque hayan momentos en lo que te sientas agotado y aburrido, a tus niños les encanta pasar tiempo contigo, y seguramente van a tener bonitos recuerdos de pasar tanto tiempo juntos. En cuanto a sus parejas, pueden aprovechar estos momentos para comunicarse mejor, y pasar tiempo juntos de mejor calidad sin tener encima el cansancio y el estrés del trabajo. ¡Aprovecha! No sabes cuando vuelvas a tener tanto tiempo disponible para tu familia.

¡Cocina! Y si no sabes, aprende: Muchas veces has deseado saber cocinar sea para comer más saludable, o para gastar menos dinero comiendo fuera. Pasando más tiempo en tu casa tienes la oportunidad de buscar recetas y aprender. Y si ya sabes cocinar, este es el mejor momento para preparar esas recetas que siempre has querido probar.

Poner en orden tu espacio personal: Puedes aprovechar y sacar la ropa vieja que no usas y quieres regalar, u objetos en general que tengas alrededor de tu casa. Puedes aprovechar y cambiar el de tu habitación o la sala de tu casa que siempre has querido pero no te has tenido tiempo. O quizás tienes tiempo queriendo remodelar ciertos espacios en tu casa, aprovecha para que cuando todo esto pase, ya tengas el espacio deseado.

Leer un novela: Leer es bueno porque aprendemos nuevas cosas, nos hacemos más cultos, ampliamos vocabulario, mejoramos la ortografía, ejercitamos la memoria y practicamos la concentración. También libros educacionales y libros de autoayuda son muy útiles y productivos. Pero, según la autora Estrella Flores “cuando leemos una novela sentimos que estamos viviendo la misma experiencia que viven los protagonistas de la historia” Esto nos ayuda a reducir el estrés y resulta entretenido.

Tiempo para enfocarse en uno mismo: ¿Hay algo de ti que has querido cambiar? ¿Hay algo que siempre has querido aprender pero no has tenido tiempo? ¡Ahora es buen momento! Puedes ver tutoriales en youtube de lo que sea que quieras aprender. Puedes organizarte y crear una rutina para mantenerte más activo físicamente. Comienza a hacer yoga y meditar, o a escribir ya sea un libro o sea un diario. Aprende a usar esos programas de diseño que siempre has querido, o aprender a tocar un instrumento.

Más contacto con la naturaleza: aprovechando que el aire está más limpio, sal a caminar o a pasear a un parque o lago que esté abierto (siempre que puedas estar aislado y mantenerte 6 pies distante a los demás, y respetar las órdenes de tu gobierno). Podrás respirar un aire más fresco de lo usual, obtendrás vitamina D, y te sentirás aliviado.