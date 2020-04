Alerta de estafa con “cheques de Trump”

(NOTICIAS YA).-

El gobierno estadounidense todavía no ha emitido un solo cheque de estímulo de los prometidos para mitigar la crisis del impacto económico dejado por el cronavirus, pero los criminales ya están tratando de robar el dinero a los estadounidenses.

“Me llamaron diciendo que tenia que darles mis datos del Baco para darme los cheques de Trump, pero me dio miedo y fui a consultar con quien me hace los impuestos. me dijo querámoslas una estafa”, dijo Maria Robles, quien se salvo de ser una víctima de esta nueva táctica.

También están llamado a posibles víctimas y se hacen pasar por agentes del IRS. Pero expertos, e incluso la Oficina Federal de Investigaciones advierten no hacer caso a correos electrónicos o sitios web que soliciten información personal o financiera para recibir el pago federal de 1.200 dólares.

“Están llamando a varias personas para pedirles sus cuentas bancarias. Supuestamente para depositarles el cheque que se va a entregar por el estímulo del coronavirus, pero esto es fraude, no se deje engañar”, aseguró Isboset Sanchez, preparador de impuestos con cinco años de experiencia.

Si se ve en una situación así, puede reportarlo en la página web www.IRS.GOV.

Otras estafa que ha surgido entre criminales cibernéticos quienes utilizan como señuelos cupones electrónicos de alimentos de 100 a 250 dolores que terminan siendo un trampa para robar su identidad.

“Creí en una ilusión. Dije yo, estamos pasando por toda esta situación de lo del coronavirus, y pues dije, si, Walmart se está apiadando de todos nosotros”, recuerda Norma Reyes, quien fue víctima de este nueva táctica criminal al recibir el enlace en su cuenta de Whatsaap.

Pero no se trata de una obra de caridad. Al entrar al enlace los ladrones cibernéticos logran su verdadero objetivo, robar su información.

“Porque de esa manera ellos van poder activar un programa maligno en su teléfono o computador y tener su información”, advierte Keylen Villagrana, vocera del Better Business Bureau.

Villagrana aseguró que la mejora manera de ver si es una promoción real o una estafa es: “Vayan al sitio we de la compañía o agencia para verificar que es verdad. Y también no caigan en la tentación. No entren.