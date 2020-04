¡Última hora! FBI Allana la casa del Productor musical Raphy Pina

(NOTICIAS YA).- La Agencia Federal de Investigaciones (FBI), allanó hoy una de las residencias del productor musical Raphy Pina en la urbanización Caguas Real, de ese municipio.

“No tenemos idea qué es lo que están buscando, es una orden de allanamiento. Ellos sabrán lo que están investigando. No tenemos la menor idea de lo que buscan porque la orden de allanamiento es bien amplia. No sabemos, no es coherente. Es una expedición de pesca”, dijo a EL VOCERO un allegado de Pina.

Pina no vive en esa residencia por al menos ocho meses.

La portavoz de prensa del FBI, Limary Cruz Rubio, confirmó a EL VOCERO que los agentes federales están allanando una residencia en Caguas.

En el 2012 Pina fue arrestado en Nueva York por alegaciones de fraude bancario y lavado de dinero.

Raphy, dueño de Pina Récords, es el productor musical de artistas como Daddy Yankee y Natti Natasha.

Colaboración con :ElVocero.com