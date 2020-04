VIDEO: Doctora juarense con COVID-19 cuenta su verdad

(NOTICIAS YA).- La situación que se vive a nivel mundial por el COVID-19 tiene en riesgo a toda la población, pero principalmente a médicos y enfermeras que tratan directamente con pacientes infectados, muchas veces arriesgando su propia vida por no contar con el equipo necesario.

Tal es el caso de la doctora juarense Estefanía Ayala, quien recientemente subió un vídeo a Internet donde relata los síntomas que padece luego de contraer Coronavirus en el hospital donde trabaja y exhorta a sus colegas a quedarse en casa.

“Amigos por favor quédense en casa. Esto no vale la pena, no vale la pena que se expongan con una paciente y que no estén protegidos”, dice Ayala en el video.

Con un semblante pálido y utilizando oxigeno, relata que es “horrible” contraer este virus asegurando que la fiebre no le baja y que tiene fuertes dolores en el pecho y en el resto del cuerpo, así como dificultades para respirar.

La doctora asegura que no se trata de falta de vocación por parte del personal de salud, sino la falta de insumos necesarios para poder tratar con este tipo de pacientes.

“No se exponga por favor amigos médicos, enfermeras, personal de salud cuídense por favor no vale la pena”, concluyó.