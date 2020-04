VIDEO: Te explicamos la diferencia entre ‘layoff’ y ‘furlough’

(NOTICIAS YA).- Grandes tiendas como Macy’s, Kohl’s y otras compañías ya anunciaron que cientos de miles de sus empleados quedarán en cesantía (furlough) por la crisis económica causada por el coronavirus.

Esta medida la han adoptado compañías en sectores como el hotelero o el de la aviación pero, ¿cuál es la diferencia entre despido (layoff) y cesantía? La experta Gabriela Frías lo explica en un reporte de CNN.

“Una cesantía es una suspensión temporal y obligatoria del trabajador que se va a casa sin paga. No obstante, el trabajador no pierde lo que serían sus beneficios: el seguro de salud o también lo que serían prestaciones como seguro de vida”, explica Frías.

“El trabajador retiene la idea de que va a regresar a su empleo una vez que la circunstancia que lleva a una empresa a entrar en este tipo de cesantía de trabajadores se mejore; en este caso es el COVID-19. No obstante, hay casos en los que el trabajador puede buscar empleo temporal, es decir, buscar una fuente de ingreso temporal. Eso siempre se habla con la compañía”, añadió.

Frías prevé que más empresas anuncien medidas de este tipo ahora que el presidente Trump extendió las restricciones hasta el 30 de abril, lo que significará empresas con puertas cerradas y confinamiento de las personas en casa.

“Esta semana la inauguramos ya con la cadena de tiendas Macys. La mayoría de sus 125 mil trabajadores los pondrá en cesantía. La empresa mantendrá abierta su página en internet para las ventas en línea. La cadena de tiendas Kohl’s también anunció una medida similar. Gannet, que es la empresa propietaria del diario USA Today, hizo un anuncio similar”, indicó la experta.

“Mientras la salud de los estadounidenses no esté garantizada, no esté asegurada directamente una vez que se elimine no solamente las cadenas de contagio, sino que se tenga bajo control esta pandemia, no podremos hablar de la salud de la economía”, finalizó.

*Basado en un reporte de CNN