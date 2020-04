Ante aislamiento en El Paso ofrecen ayuda mental

(NOTICIAS YA).- La orden de “quédate en casa” emitida hace más de una semana se ha tornado abrumadora, tanto que hospitales como Texas Tech en El Paso han visto un aumento en el número de pacientes en el area de psiquiatria.

El doctor Delgado indica que la ansiedad y el nerviosismo son comunes durante este periodo de distanciamiento social.

“Le llamamos a esto un estado de duelo colectivo, no solo por la gente que está enferma sino porque nuestra vida a cambiado repentinamente, es normal. “ Comento Delgado.

Ante la clara necesidad la psicóloga Silvia Dominguez, quien durante los últimos 3 meses se ha dedicado a publicar diariamente una reflexión, decidió transformar sus ideas un encuentro virtual por medio en Facebook.

“Se me ocurrió decirle a la gente que me lee, que si nos veíamos en vivo para hacer lo que no podemos hacer físicamente. El primer tema del viernes pasado fue vamos a hablar de espiritu a espiritu.”