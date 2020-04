Cómo la policía del DMV hará cumplir las órdenes de quedarse en casa

(NOTICIAS YA).- Los gobiernos del Distrito de Columbia, Maryland y Virginia cuentan con órdenes de permanecer en casa y residentes aún no tienen claro cómo las autoridades harán cumplir estas medidas.

Departamentos de policía y funcionarios públicos de las tres jurisdicciones han aclarado que no estarán realizando paradas al azar y que tampoco tendrán a uniformados interrogando a residentes sobre sus viajes o destinos.

La alcaldesa Muriel Bowser dijo durante una conferencia de prensa que la policía metropolitana tiene la capacidad de sancionar a residentes que no están acatando a las órdenes impuestas pero espera no llegar a ese punto. En D.C. las sanciones podrían incluir cargos criminales menores, una multa de hasta 5 mil dólares, y 90 días en la cárcel. Bowser enfatizó que rescatistas y policías no deben interrogar a personas sobre su estatus migratorio.

En Maryland, la policía estatal dio a conocer por medio de un comunicado que durante una parada de tránsito o una escena de un choque, un patrullero puede castigar al conductor si se determina que el viaje no es considerado esencial. Recalcaron que documentos para comprobar que la persona es un trabajador esencial no son necesarios pero ayudarían durante la investigación.

El departamento de policía del condado de Montgomery seguirá un protocolo similar al de los patrulleros estatales. Los agentes tienen la potestad de interrogar a personas congregadas al aire libre pero la portavoz de la fuerza enfatizó que inmigrantes no deben tener miedo de que les preguntarán si cuentan con documentación legal en el país.

El condado aledaño de Prince George mantiene políticas similares. Hank Stawinski, el jefe de la policía dio a conocer por medio de un video en sus redes sociales que los policías primero le pedirán a personas que no están respetando las órdenes estatales, que se vayan a casa. Al rehusarse a cooperar, residentes pueden ser arrestados cómo último recurso.

Aquellos violando las medidas de distanciamiento físico en Maryland pueden ser multados hasta mil dólares, pasar un año tras las rejas, y recibir cargos criminales menores según la autorización del gobernador Larry Hogan.

En Virginia, las sanciones por no acatar incluyen cargos menores y según el departamento de policía del condado de Fairfax, la detención de residentes será el último paso en caso que un individuo no este dispuesto a respetar las restricciones.