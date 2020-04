Esposa de hombre con coronavirus pide tomarlo en serio

(NOTICIAS YA).- La esposa de un hombre que se encuentra grave por coronavirus ha usado las redes sociales para enviar un mensaje a quienes aún piensan que el COVID-19 no es algo serio.

“Te llamo para decirte que me van a internar, me van a dormir, me van a intubar porque no estoy pudiendo respirar y para despedirme, pues no sé si yo me vuelva a despertar”. Esas fueron las últimas palabras que Martha Álvarez escuchó de su esposo Adrián.

Desde entonces sigue internado en el hospital UMC de Las Vegas, luchando por su vida.

LEE: Tras 51 años de casados, mueren con 6 minutos de diferencia por COVID-19

Su padecimiento comenzó hace pocos días.

“Pues comenzó la semana pasada con un poco de tos, una tos seca, no era frecuente pero estaba la tos ahí”, explicó Álvarez. Con el paso de los días, otros síntomas se fueron presentando, entre ellos fiebre, debilidad corporal y falta de aire. Temiendo lo peor, decidió actuar.

“Fue a hacerse el test, no lo atendieron porque solamente se hace por cita. De ahí lo mandaron a Emergencias y ahí lo hospitalizaron en ese momento”, agregó.

VIDEO: Exigen liberar detenidos por ICE en Nevada ante la pandemia

Aún sin confirmar si tenía coronavirus, Adrián habló con su familia por última vez. “Lo iban a sedar porque sus pulmones no tenían oxígeno”, indicó su esposa. Horas más tarde se confirmó el diagnóstico: Adrián Medina dio positivo a la prueba del COVID-19.

Como medida de precaución, la familia fue puesta en cuarentena. Durante este tiempo, la señora Martha ha aprovechado las redes sociales para enviar un mensaje a la comunidad.

LEE: Mapa muestra cómo los ‘spring breakers’ pudieron propagar el coronavirus

“Me da impotencia, coraje y tristeza de que habemos muchos que seguimos sin creer, que no estamos tomando las medidas necesarias para evitar que esto se propague y seguirá así y seguirá peor hasta que no pongamos conciencia”, lamentó.

*Nota de Alexander Zapata