Las buenas noticias en medio de la crisis mundial por el Coronavirus

QUIEN DIJO QUE LAS CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS EN CUARENTENAS NO SON DIVERTIDAS? MIREN ESTE VIDEO EN ESPAÑA, DONDE LAS AUTORIDADES POLICIALES DECIDIERON HACERLE UNA GRAN SORPRESA AL PEQUEÑO PABLO. VARIOS VEHICULOS CON SUS SIRENAS ENCENDIDAS SE VAN ACERCANDO AL BALCON, Y EN POCOS MINUTOS, VARIOS VECINOS TAMBIEN SE UNEN A LA CELEBRACION CON APLAUSOS Y CANTOS. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS PABLO!
EN ESTOS TIEMPOS DE CUARENTENA, EL CARIÑO FAMILIAR ES MUY IMPORTANTE Y HAY PERSONAS QUE HARIAN CUALQUIER COSA POR DEMONSTRARLO, COMO ESTE HOMBRE EN OHIO QUE UTILIZO UN CAMION PARA ELEVARSE A LA VENTANA DEL TERCER PISO DE SU CASA PARA SALUDAR, Y HABLAR CON SU MAMA, YA QUE POR LAS ORDENES DE QUEDARSE EN CASA EL NO LA HABIA PODIDO VER.
SI A USTED COMO PADRE LE CUESTA MANTENER A SUS HIJOS ENTRETENIDOS DURANTE CUARENTENA U ORDENES DE PERMANECER EN CASA, DEJELE ESE TRABAJO A LOS POLICIAS DE ANDORRA, QUE PONEN MUSICA EN LAS CALLES VACIAS Y BAILAN PARA ENTRETENER A LOS MAS PEQUEÑOS, MIREN COMO EN ESTE VIDEO SE INTERCAMBIAN DE POSICION, APLAUDEN Y HASTA IMPROVISAN COREOGRAFIAS.