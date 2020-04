Tras 51 años de casados, mueren con 6 minutos de diferencia por COVID-19

(NOTICIAS YA).- Dos ancianos con más de 51 años de casados perdieron la vida recientemente debido al coronavirus, y con solo seis minutos de diferencia.

De acuerdo con un reporte de Good Morning America, Buddy Baker recurrió a Twitter para confirmar que Stuart Baker, de 74 años, y su esposa Adrian Baker, de 72 años, fallecieron debido a complicaciones del coronavirus el 31 de marzo, apenas seis minutos entre uno y otro.

El hijo de la pareja, quien se desempeña como agente de la NFL, compartió la noticia para crear conciencia y motivar a la gente a tomar en serio las recomendaciones.

“Hay una oportunidad aquí para que la gente se de cuenta de que pueden causar un impacto y frenar la propagación del virus”, dijo Baker en entrevista con ABC News.

“Hace solo unas semanas, su salud era perfecta. Vivimos en un mundo de ‘no puede sucederme a mí, no puede sucedernos a nosotros, a mi familia’. Pues nos sucedió a nosotros. Queremos tomar este tiempo para motivar a la gente a comenzar a pensar en hacer un cambio”, ahondó el hombre en su video subido a Twitter.

En la entrevista con ABC, Baker refirió que sus padres reportaban buena salud hasta que tuvieron que ir al médico hace tres semanas. El doctor les dijo que podrían tener un caso de neumonía leve pero estarían bien. Su situación empeoró, y acudieron al hospital el 19 de marzo.

Baker detalló que su padre, quien padecía asma, fue admitido, mientras que su madre fue enviada a casa debido a que no tenía condiciones preexistentes de salud.

“Mis padres eran inseparables. Nunca estaban en lugares distintos y rara vez estaban en habitaciones diferentes. Así que estábamos muy preocupados de que mi madre estuviera sola. Íbamos a verla y la encontrábamos muy débil y sin poder caminar bien”, expresó.

Baker añadió que su madre dio positivo a COVID-19 y había sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos, pero no informaron a su esposa para no preocuparla. Horas después, les avisaron por teléfono que este no sobreviviría.

El hombre sabía que la noticia afectaría duramente a su madre, quien se encontraba aún más débil por la enfermedad, por la que la llevó al hospital para internarla en caso de ser necesario. Menos de una hora después de ser admitida, el hospital llamó a Baker para informarle que la situación de la paciente también era grave. A pesar de la advertencia, creyó que al menos su madre sobreviviría a la enfermedad.

“En un periodo de cinco a seis horas, me informaron dos doctores distintos por teléfono que cada uno de mis padres no iba a sobrevivir”, relató. Al día siguiente, los médicos le informaron que los pacientes habían sido sedados y no sobrevivirían, pues sus órganos habían comenzado a fallar.

La familia firmó el documento permitiendo al hospital desconectar a sus padres de los respiradores debido a que su muerte era inminente. Lo anterior fue llevado a cabo el 29 de marzo, y ambos murieron poco después, casi al mismo tiempo.

“Nuestra petición cuando los desconectaron de los respiradores fue que les permitieran estar en la misma habitación. El hospital los puso en la misma habitación y ellos enviaron una foto de ellos tomados de la mano”, narró Baker.

La experiencia lo ha hecho recapacitar. “Esta es la oportunidad de que algo que fue muy malo y trágico para mi familia prevenga que suceda lo mismo con otros. A veces la gente, especialmente los jóvenes, creen que son inmunes a algo o invencibles, y simplemente ese no es el caso.”, dijo en Twitter.

“Esto debe parar. Tenemos que trabajar para frenar la propagación del virus”, añadió en la entrevista, aconsejando a los jóvenes a pensar en que el coronavirus podría no matarlos a ellos, pero sí a sus familiares.

“Desafortunadamente no hay nada que pueda hacer para traer de regreso a mis padres, pero con suerte podemos salvar las vidas de otros haciendo cosas para frenar la propagación de este horrible virus”, exhortó Baker en la entrevista con ABC News.