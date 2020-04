5 comedias románticas de Netflix para distraerte durante la crisis

(NOTICIAS YA).- ¿Ya no sabes qué hacer en todo este distanciamiento social? Aquí te dejamos 5 comedias románticas de Netflix para esos momentos en los que sólo quieres distraerte de la crisis.

5. Alguien Extraordinario (Someone Great)

Esta es la historia de Jenny (Gina Rodríguez) una reportera musical que acaba de sufrir de un repentino rompimiento con su pareja y ahora debe prepararse para un nuevo comienzo y una última aventura con sus mejores amigas (DeWanda Wise y Brittany Snow).

4. ¿No es Romántico? (Isn’t it Romantic?)

Luego de que una arquitecta llamada Natalie (Rebel Wilson) se golpea fuertemente en la cabeza, al despertar descubre que su vida poco interesante de pronto se convirtió en su peor pesadilla: Una comedia romántica llena de cursilerías, clichés y un hombre escultural (Liam Hemsworth).

3. La Cita Perfecta (The Perfect Date)

Con el objetivo de obtener dinero suficiente para ir a la universidad un atractivo preparatoriano llamado Brooks (Noah Centineo) decide lanzar una aplicación en donde ofrece sus servicios para ser la perfecta cita falsa. Pero cuando empieza a sentir algo de verdad por una de las chicas, las cosas se complican más de lo esperado.

2. Quizás Para Siempre (Always Be My Maybe)

Cuando la famosa chef Sasha (Ali Wong) regresa a su ciudad natal luego de 15 años, se reencuentra con Marcus (Randall Park), un músico y su viejo amor de la infancia. Pero aunque hay química entre ambos, las diferencias entre sus mundos parecen ser demasiado grandes.

1. A Todos los Chicos de Los Que Me Enamoré (To All the Boys I’ve Loved Before)

Lara Jean (Lana Condor) es una chica tímida que siempre está pensando en el romance, pero cuando sus cartas secretas de amor por alguna razón son enviadas a los 5 chicos que siempre le gustaron, su vida se ve alterada por completo. Así que con la ayuda de Peter Kavinsky (Noah Centineo) pone a echar a andar un plan para solucionar su extraña situación amorosa.

Esta película también tiene una secuela titulada “A Todos los Chicos: P.D. Todavía Te Quiero” (To All The Boys: PS I Still Love You) que ya está disponible en Netflix, así como una tercera parte en producción que llegará bajo el título “A Todos Los Chicos: Siempre y Para Siempre, Lara Jean” (To All The Boys: Always and Forever, Lara Jean).