Arrestan a mujer de Brownsville por reporte falso de covid-19

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Brownsville fue arrestada ayer en horas de la noche y acusada de hacer un reporte falso a través de sus redes sociales, donde presuntamente indicó creer tener coronavirus y amenazó con salir a la calle a contagiar a otras personas.

Leslie Hinojosa de 30 años, presenta cargos de Falsa Alarma o Reporte.

En una publicación compartida a través de Facebook, Leslie presuntamente dijo: “Como a la ciudad de Brownsville no le importa que me haga la prueba del covid19 y he estado en contacto con alguien que está infectado, sólo voy a caminar por las tiendas, tal vez entonces me arresten y me hagan la prueba. Ya he intentado ir al lugar de las pruebas y me enviaron de vuelta a casa después de que les dijera lo que estaba pasando. Así que si me ven caminando por la tienda, corran. Espero que la policía venga a arrestarme”.

Posteriormente la publicación fue borrada, pero varios usuarios en la red hicieron un llamado a las autoridades y compartieron la siguiente captura de pantalla: