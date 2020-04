¿Hay que regresar el dinero de los cheques por COVID-19?

(NOTICIAS YA).- La crisis del Coronavirus ha impactado fuertemente la economía de miles de personas en el país tras perder sus empleos por lo que el gobierno federal accedió a enviar cheques de hasta mil 200 dolares.

Pero ante esta noticia mucha gente se pregunta, si se trata de un apoyo económico que tendrá que devolverse al gobierno federal cuando termine la crisis provocada por esta pandemia.

La respuesta a esta tan repetida pregunta es: No, las personas que reciban este estimulo económico por parte del gobierno federal no tendrán que pagar ese dicho, ya que no se trata de un préstamo si no de un crédito, por lo que no hay que devolver el dinero.

Con más de 10 millones de personas solicitando los beneficios de desempleo en las últimas semanas, puede ser que aquellos que más necesitan el dinero de alivio tendrán que esperar por más tiempo para recibirlo.

El IRS empezará a enviar cheques de $1,200 el 9 de abril