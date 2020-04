Lista de recursos para personas indocumentadas en Colorado

(NOTICIAS YA).-A continuación encontrarás una lista de recursos que te brindarán información útil sobre el coronavirus y sobre cómo solicitar ayuda en estos momentos de incertidumbre especialmente si tienes una situación migratoria indefinida.

Debes saber que ni tú ni tu familia están solos.

Esta lista fue proporcionada por en Centro de Desarrollo Económico y Oportunidad de la ciudad de Denver.

INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19 EN ESPAÑOL.

Carta para justificar la salida del hogar durante la orden de quedarse en casa para personas que no hablan inglés.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gTPHa4gKKZtP7LUoBxUgXn4G9mzT4Fi86tTQ_DT-eAE/edit#gid=870563607&range=C5

Esta carta está destinada a personas que no hablan inglés para llevar con ellos durante la orden de permanencia en el hogar en caso de que la policía los detenga.

Información del estado de Colorado sobre el brote de la enfermedad Coronavirus 2019 (Covid-19).

https://drive.google.com/drive/folders/1wvUvHmRb1EgsjT0_tMebKjbJAryWs3oI

Este recurso lo mantendrá al día con las estadísticas y recomendaciones más recientes de cómo protegernos y proteger a nuestra población más vulnerable. Habrá una actualización diaria para las preguntas más común y más información.

Prevención y Difusión Comunitaria en estado de Colorado

https://drive.google.com/file/d/1dUanqLxI5ckjYZyn65vieUKyZlPn-u7-/view

Formas efectivas de reducir el riesgo para usted y los suyos.

Explicación sobre qué es el coronavirus

https://drive.google.com/file/d/1E8Zo84Jtx-d-ruzatFFGD_9wbCiYCs2A/view?fbclid=IwAR3iUMTKEb4ibeqaGuIp010YuyK_cKaCZAUU1a5Tq6WQYiPuO5OW5KUUjf8

¿Qué es el coronavirus o COVID-19? ¿Cómo se transmite el coronavirus COVID-19? ¿A quién puede infectar el coronavirus? ¿Cómo puede prevenir la infección por el COVID-19?

RECURSOS PARA LA OBTENCIÓN DE ALIMENTOS:

Recursos Alimenticios: Colorado sin Hambre

https://www.hungerfreecolorado.org/covid-19-espanol/

Hunger Free Colorado: esta página tiene una lista de recursos y bancos de alimentos. Algunos están haciendo entregas a domicilio y otros permanecen abiertos durante la crisis.

Formulario de Referencia de Línea Directa: Colorado Sin Hambre

https://www.tfaforms.com/forms/view/4747130

Si está interesado en recibir información sobre recursos de comida y programas de nutrición disponibles en su comunidad, por favor complete el formulario en el enlace. Una personas de la organización Colorado Sin Hambre estará en contacto con usted en los próximos 2 días hábiles. Toda la información proporcionada es gratuita y confidencial.

Front Range:entrega de alimentos y suministros

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1-tbmQmbv2oWnr8Cv0_N73skDcnuwaucSoWIV2QEJcufAnw/viewform

Este formulario es para que los miembros de la comunidad de Colorado soliciten la ayuda que se necesitan.

Metro Caring Food Assistance

https://www.metrocaring.org/

Acceso a alimentos saludables, educación nutricional y clases de cocina, adquisición de identificaciones, jardinería urbana y activación comunitaria. (Los indocumentados / DACA son elegibles)

RECURSO PARA ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

Línea Nacional de Violencia Doméstica

Call 1-800-799-7233

TTY 1-800-787-3224

Para chatear con alguien: https://espanol.thehotline.org/

Special Enrollment Period for Enrollment in an Individual Health Benefit Plan

https://content.govdelivery.com/accounts/CODORA/bulletins/282256e

Cualquier persona que no tenga seguro y que sea elegible para comprar un plan puede inscribirse hasta el 2 de abril.

Examen de COVID-19

https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/index.html

Clínicas de atención médica por regiones geográficas para personas sin seguro.

https://docs.google.com/document/d/1T0XOB5qGImIoA2kPW1YnoMgaLoubuangSvADrXOCosk/edit

La siguiente lista tiene información sobre muchas de las clínicas de atención médica de la red de seguridad en Colorado que atienden a un alto porcentaje de pacientes sin acceso a un seguro. Estas clínicas pueden tener una escala móvil basada en los ingresos y programas de descuento para pacientes sin seguro para obtener pruebas de detección y referencias relacionadas con COVID-19.

Clinica Colorado Telehealth (Consulta de salud a distancia)

http://clinicacolorado.org/cita/

Clínica Colorado ofrece visitas VIRTUALES por teléfono o video llamada. Las visitas ahora son GRATUITAS y este servicio permite a los pacientes recibir atención mientras se mantiene la seguridad de todos los pacientes, la familia, el personal y la comunidad.

Planned Parenthood Directo

https://www.plannedparenthooddirect.org/

Obtenga anticonceptivos y tratamiento para las infecciones urinarias de manera fácil con Planned Parenthood Directo.

Recuerde que para evitar el contagio usted debe seguir las siguientes recomendaciones:

Lave sus manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o utilice gel antibacterial con minímo 60% de alcohol, cuando no tenga acceso a agua y jabón.

Evite tocar su cara, especialmente cerca de las mucosas (ojos, nariz y boca)

Quédese en casa si se siente enfermo/a.

Si tose o estornuda, cúbrase con un pañuelo desechable y arrójelo a la basura.

Limpie y desinfecte las áreas y superficies que ha tocado.

Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.

¿Qué hacer si se siente enfermo?

Si usted siente que tiene alguno de los síntomas del COVID-19 el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado le recomienda lo siguiente:

Trate los síntomas en casa de la misma manera que lo ha hecho con la influenza o gripa, si tiene síntomas parecidos a los de la influenza en lo posible quédese en casa.

Si necesita atención médica, haga una cita con su médico de cabecera no sin antes dejarle saber que usted puede tener el COVID-19, así el personal médico estará preparado.

Solo llame al 911 cuando se trate de una situación de vida o muerte e igualmente diga que es probable que usted podría tener el coronavirus.

Evite las visitas a las salas de urgencia y emergencia en los hospitales a menos que necesite atención urgente y de ser así llame antes y comunique que usted puede tener la enfermedad.

El Protocolo de pruebas del CDC incluye a tres tipos de pacientes.

Aquellas personas que tienen fiebre o problemas respiratorios con síntomas como tos y falta de aire al respirar, y que han estado en contacto cercano con un paciente al que se le ha diagnosticado COVID-19, pasados 14 días de los primeros signos. Pacientes con fiebre y problemas respiratorios que han viajado a una de las áreas de riesgo en los últimos 14 días. Pacientes con fiebre y problemas respiratorios agudos que requieran ser hospitalizados y quienes solo han sido diagnosticados con la influenza.

Adicionalmente el Departamento de Salud Pública de Denver está trabajando en la preparación para hacer frente en caso de que se presente el contagio entre la comunidad a nivel local.

Dentro de las medidas a tomar podrían estar: limitar encuentros con alto número de personas y ordenarle a empleadores que le permitan a sus empleados trabajar desde casa tanto como sea posible.