Maestra utiliza las redes sociales como método de aprendizaje

(NOTICIAS YA).-

Hace algunos días estudiantes estaban aprendiendo de libros, el dia de hoy dispositivos como un teléfono celular se han convertido en la herramienta esencial para el aprendizaje.

“Me dirijo a los sitios sociales para que ellos sigan practicando mas aparte, no solo practican la lectura también practican sus destrezas orales. Tenemos un pagina en donde ellos pueden grabarse y me pueden hablar de muchas cosas y me pueden hablar de muchas cosas y yo puedo estarlos viendo y estarlos escuchando”, dijo Zorayda Baltazar, maestra de español de la preparatoria Coachella Valley.

La maestra Baltazar creó una manera divertida de seguir comunicándose con sus casi 150 estudiantes por medio de las redes sociales, en particular por tik tok y seguir aprendiendo durante este tiempo de estar en casa.

“Hacerlos reir, que se comuniquen más conmigo y preguntarles qué están haciendo. Que haces durante tu cuarentena, y fue ahí donde desarrolle la actividad de describir tu semana en 4 oraciones y hacer un baile”, agregó Baltazar.

Para la profesora el tema de la salud mental de sus estudiantes es primordial es por eso que los motiva a descubrir sus destrezas y habilidades

“Hagan alguno que nunca pensaron hacer. Tengo algunos estudiantado un idioma nuevo”, dijo Baltazar.

“Se siente un poco raro porque prefiero estar en la clase pero me gusta porque todos nos comunicamos” dijo Ashley Gonzalez una alumna de la profesora Baltazar.

“Es una buena idea porque todos se pueden comunicar en un solo lugar y es más fácil entender todos los trabajos que nos están asignando”, dijo el alumno Everardo Rosas.

Para los estudiantes que no tienen acceso a internet se les entregan trabajos en la escuela para que sigan aprendiendo desde casa.