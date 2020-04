¿Por qué algunos tienen síntomas de Coronavirus sin estar enfermos?

(NOTICIAS YA).- Mientras avanza la pandemia de Coronavirus muchas personas están reportando síntomas de la enfermedad sin realmente estar contagiados. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta puede estar en tu cerebro.

El fenómeno se llama somatización y se trata de la manifestación de un problema psicológico en síntomas físicos. Algo que está sucediendo cada vez más a medida que incrementan los casos de Covid-19.

“8 de cada 10 pacientes que entran a consulta traen síntomas de somatización por ansiedad, por estrés, por depresión, todos los médicos hemos estado viendo síntomas de gente que dice ‘siento que no puedo respirar, siento que me ahogo’”, explicó el Dr. Abraham Sánchez Frehem, médico general con maestría en psicología de la salud.

Esto no significa que los síntomas no son reales, una persona realmente puede tener tos, dificultad para respirar o dolor de cabeza. Sin embargo la diferencia en estos casos es que la causa es psicológica y no viral.

La psicóloga Ana Laura Galicia explicó que en una situación de crisis el cuerpo puede reaccionar de formas inesperadas. “Entonces una persona que no tenía una condición previa, en algún momento dado puede manifestar estos síntomas de somatización”.

Esta situación se ve agravada por la constante información sobre el Coronavirus que muchos consumen todos los días, haciendo que sea común que alguien lea un artículo sobre los síntomas de la enfermedad y casi inmediatamente comience a sentirlos.

Los médicos piden a las personas no acudir al doctor a menos que estén seguros de sus síntomas, pues si es somatización acudir al médico en realidad podría ponerlos en un riesgo más grande de contagio.

Sánchez Frehem señaló, por ejemplo, que la falta de aire ocurre usualmente tras 5 o 7 días de dolor físico, tos seca que se siente en el pecho y fiebre. En cambio si una persona estaba bien y de pronto sintió problemas para respirar, lo más seguro es que se trate de ansiedad.

En caso de que sí presentes síntomas de Coronavirus, debes marcar a la línea de epidemiología del sistema de salud del lugar donde vivas. También es importante que tengas un contacto de un profesional de salud mental que pueda ayudarte a identificar problemas de ansiedad, depresión y estrés.

