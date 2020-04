HBO vuelve gratuita su programación durante la cuarentena

(NOTICIAS YA).- Antes del lanzamiento del servicio de transmisión HBO Max, HBO busca facilitar el distanciamiento social poniendo a disposición en Estados Unidos 500 horas de programación gratis por un tiempo limitado, bajo el título #StayHomeBoxOffice.

La promoción comenzó el 3 de abril e incluye la transmisión gratuita de series como “The Sopranos”, “The Wire” y “Veep”, así como documentales de HBO y una variedad de películas de Warner Bros. Muchas de estas películas están dirigidos a niños o a una audiencia familiar, como “Pokemon Detective Pikachu”, “Smallfoot” y “The Lego Movie 2: The Second Part”.

La programación estará disponible para su consumo sin una suscripción en HBO Now y HBO Go en Estados Unidos. Los contenidos no están abiertos a no suscriptores en América Latina en este momento.

Otras series incluidas en la promoción son “Succession”, “Barry”, “Silicon Valley” y “Ballers”, así como títulos anteriores como “True Blood” y “Six Feet Under”.

El lanzamiento de HBO Max, la empresa de streaming de la compañía, está previsto para mayo. HBO, Warner Bros. y CNN son todas unidades de WarnerMedia.

Varias compañías de entretenimiento han modificado las fechas de sus lanzamientos para servir a la gran audiencia que busca algo para ver mientras se le ha ordenado permanecer en sus hogares debido a la pandemia de coronavirus.

*Con información de CNN