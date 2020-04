Agreden a personal médico en varios países de Latinoamérica

(NOTICIAS YA).- Todo profesional de la salud alrededor del mundo se encuentra arriesgando su vida en la lucha contra el coronavirus, algunos han muerto por salvar a sus pacientes, increíblemente hay quienes no valoran ese esfuerzo.

En varios países de Europa la población se ha unido por mostrar agradecimiento de varias maneras a quienes son nuestros héroes en medio de la pandemia: el personal médico.

Sin embargo, en Latinoamérica se vive lo contrario.

En varios países, desde México hasta Argentina, se han registrado cobardes ataques y discriminación en contra de médicos y enfermeras.

Algunos han sido agredidos camino a arriesgar sus vidas para atender a pacientes con síntomas de COVID-19. Otros incluso han perdido el hogar que alquilaban.

EN MÉXICO:

No solo es discriminación, en varios estados de México se han registrado ataques en contra de enfermeras y enfermeros; incluso hasta causarles heridas.

Una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue discriminada por dos niños, de 10 y 12 años, al salir de una tienda en San Luis Potosí.

A pesar de sus cortas edades, los niños le arrojaron jugo encima de su uniforme mientras le gritaban “COVID no te nos acerques”.

Increíblemente, la madre de los muchachitos no los reprendió sino que se abalanzó en contra de la enfermera luego de que ella les pidiera respeto.

La mujer la golpeó en el rostro y ambas terminaron en el pavimento, lo que provocó una fractura en dos dedos de la mano derecha de la enfermera.

En Yucatán, un enfermero, igual del IMSS, denunció por medio de Facebook que mientras estaba esperando el transporte público un par de sujetos pasaron en una motocicleta y le arrojaron un huevo sobre su uniforme para luego darse a la fuga.

“Me sentí impotente”, relató explicando que ya había terminado su turno cuando fue agredido.

Además, se han recibido al menos seis quejas en la Comisión Interinstitucional de Enfermeras en Jalisco (CIEJ) por parte de enfermeras que han sido agredidas en las calles, una de ellas bañaba en cloro con agua, según detalla El Universal.

La comisión destacó que las enfermeras han sufrido discriminación en el transporte público, ya sea porque no las dejan subir o porque la gente se aleja de ellas.

La enfermera agredida con cloro y agua, en Guadalajara, trabaja en una clínica del IMSS.

La CIEJ destacó que las enfermaras no presentaron denuncias formales porque no tienen tiempo con la contingencia por coronavirus, pero se acercaron a la institución y ellos les aconsejaron no utilizar sus uniformes en la calle.

En Sinaloa, otra enfermera del IMSS reportó que fue víctima de un ataque por parte de un desconocido que se acercó a ella para arrojarle cloro. Y en Tabasco se han destacado casos en que también se les niega el servicio de transporte público a las enfermeras.

EN COLOMBIA:

En Colombia se han registrado homenajes al personal médico, muy al estilo de Europa, pero eso no los ha salvado de la discriminación; al punto de que algunos han perdido su hogar o no pueden utilizar el transporte público.

Tanto en Bogotá como en Barranquilla se han registrado denuncias sobre discriminación.

Muchas de las quejas han señalado que conductores de autobuses del transporte público les niegan el servicio a los profesionales de la salud, pasan de largo en las estaciones en donde los ven.

Las denuncias escalaron al punto en que Transmilenio, la empresa que rige el transporte público en Bogotá, ordenó la operación de 11 rutas que dan preferencia al personal de salud, según detalla La Opinión.

Pero no solo han enfrentado el rechazo en las calles, sino también en sus viviendas.

El mismo medio colombiano destaca el caso de un enfermero que recién se había mudado a un edificio de apartamentos en Cali y que fue obligado a abandonar el lugar por la presión de sus vecinos, que no quieren vivir cerca de alguien que trabaje en un hospital.

En Tolima le negaron el acceso a un supermercado a un auxiliar de enfermería de un hospital regional, a pesar de que en esa localidad no hay casos confirmados de coronavirus al momento.

Los casos de discriminación han causado tal indignación, que el mismo presidente del país, Iván Duque, anunció sanciones contra quienes agredan de alguna manera al personal médico, destacando que son quienes se están jugando la vida por salvar a los pacientes de COVID-19.

EN ARGENTINA:

Aunque muchos argentinos se han organizado para rendir un homenaje al personal médico por medio de aplausos, replicando lo que se ha hecho en algunos países de Europa, también hay quienes los discriminan.

Una doctora quedó impactada al volver a su hogar y ver que los dueños del edificio habían colocado un cartel, a la vista de todos los inquilinos, en el cual le pedían que evitara andar por zonas comunes y tocar las barandas de las escaleras.

“Atento al ALTO RIESGO CREADO por su actividad se ha comunicado a la autoridad correspondiente la situación de riesgo generada al edificio y que, hasta tanto se tome otras medida, SE LA INTIMA A EVITAR EL TRANSITO Y PERMANENCIA EN ZONAS COMUNES”, es parte de lo que dice el mensaje.

El cartel, firmado por “Consorcio Propietarios Amenábar 1565”, se hizo viral y causó indignación entre la comunidad médica.

Incluso, la Asociación de Médicos Municipales (AMM) de Buenos Aires inició una demanda por discriminación en contra de los responsables, según detalla La Nación.