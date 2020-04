El aprendizaje remoto ha sido una pesadilla para algunas familias

(NOTICIAS YA).-

Este martes el distrito escolar más grande de Colorado comenzó a enseñar a más de 92 mil estudiantes de forma remota. Las Escuelas Públicas de Denver están siguiendo a la mayoría de los otros distritos del estado que comenzaron el aprendizaje en línea en las últimas semanas.

Los maestros en las Escuelas Públicas de Jeffco fueron los primeros en lanzar esta modalidad, casi inmediatamente después del cierre de las escuelas el 13 de marzo. El primer paso fue asegurarse de que los niños tuvieran la tecnología que necesitarían para trabajar en casa.

La profesora de matemáticas Vicky Ortiz, de cuarto grado, explica que ‘ha sido muy difícil pasar de ver a los niños cada día a enseñarles a través de una pantalla’. Pero no solo la falta del contacto físico es el problema, aunque las escuelas entregaron Ipads o computadores, aprender a comunicarse de forma virtual ha sido un absoluto desafío ya que en algunas casas las herramientas no son suficientes. La profesora Vicky cuenta que uno de los estudiantes que más recordará de este proceso será a una niña quien no tiene internet, por lo que usa el celular de su mamá para tomar la foto de la tarea que hace en su cuaderno y enviarla por mensaje de texto. ‘A medianoche cuando su mamá llega del trabajo ella envía angustiada su tarea’, añade la docente.