Hispana buscaba ayuda y terminó “estafada por coronavirus “

(NOTICIAS YA).-Estefania Acevedo, una emprendedora inmigrante impactada por el coronavirus estaba en busca de ayuda, cuando fue “estafada por coronavirus”, así lo denunció.

“Recibí esta llamada del banco que pertenezco. Donde me estaban ofreciendo un préstamo de 10 mil dólares que estaba dando el gobierno. Me entusiasmé porque tengo dos semanas y medio sin trabajar y como mi negocio cerrado”, cuanta la víctima quien para entonces no imaginaba lo que le ocurriría.