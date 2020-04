Alguacil de Santa Cruz multará a quienes no acaten el acuartelamiento

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Desde hoy a la medianoche hasta el 15 de abril habrá sería restricciones en las playas y parques del condado de Santa Cruz En conferencia de prensa se dieron detalles.

Oficiales del departamento del alguacil del condado de Santa Cruz distribuyeron decenas de citaciones y multas la semana pasada porque las personas continúan congregándose en sitios públicos .

Apartir de hoy a la medianoche y hasta el 15 de abril, las playas, parques, caminos estarán cerrados para actividades y congregación de personas puesto que según el departamento de alguacil a pesar de la orden de acuartelamiento en casa las personas continúan realizando reuniones y actividades al l aire libre. Tendrán zero tolerancia.

Según el jefe de alguaciles a partir de hoy a la medianoche, van a cerrar los parques las playas los caminos los estacionamientos, los parques para monopatines ,incluso no se podrá surfear y estar dentro del agua.

El jefe de alguaciles Dijo se trata de una pandemia mundial y la gente no le está dando la importancia que merece.

La semana pasada distribiyeron 40 citaciones para las personas que no estaban respetando la distancia social y se estaban congregándo en lugares públicos. Durante estos días estarán reforzando el patrullaje y estarán otorgando multas de 1000 dólares y cárcel para quienes no acaten la orden.

Hoy en pleasure point de Capitola se observaron algunas personas con la intención de surfear. No se permitirá a los residentes estar dentro del agua. Según los oficiales caminar o hacer ejercicio está permitido pero no deben hacerlo en grupo..Podrán montar su bicicleta y caminar en sus vecindarios pero no, no se permitirá utilizar parques, senderos ni playas para caminar. Si lo hacen serán multados.

Según el portavoz del condado de Santa Cruz, han recibido notificaciones de que residentes de Watsonville visitan las tiendas en grupos. Autoridades recomiendan enviar a una persona por familia para realizar las compras