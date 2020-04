FL recibe cloroquina: un fármaco que no está aprobado contra el COVID-19

(NOTICIAS YA).-Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) ya no brindan información sobre el medicamento contra la malaria, promocionado por el presidente Donald Trump contra el nuevo coronavirus.

La situación del brote de COVID-19 es emergente y está cambiando rápidamente.

Se trata del medicamento aprobado por Trump, otros funcionarios estatales y científicos franceses como un posible tratamiento para COVID-19: La hidroxicloroquina, derivada de la cloroquina.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo en una conferencia de prensa este martes que la hidroxicloroquina está llegando al estado, informó News Channel 8.

Dijo que trabajó con una compañía farmacéutica para obtener dosis del medicamento en el sur de Florida, el área más afectada por el virus en el estado: “Recibimos un millón de dosis en Tallahassee … Eso se enviará inmediatamente a los hospitales de todo el estado de Florida”, dijo.

Un segundo envío de hidroxicloroquina, debería llegar al estado el jueves, aseguró.

Los expertos, incluido el Dr. Anthony Fauci, advirtieron a la administración que el medicamento no está probado y que existe el peligro de promoverlo antes de que los datos respalden su eficacia, señaló el medio de noticias.

Asimismo, la guía de los CDC para la hidroxicloroquina es más corta; ya no brinda detalles sobre dosis o estudios sobre el medicamento. Y la FDA no ha aprobado el medicamento para tratar el coronavirus.

El pasado mes de marzo, un hombre de Arizona falleció y su esposa enfermó luego de que consumieran la sustancia que el presidente había ostentado como tratamiento recientemente.

De acuerdo con CBS y AP, la pareja de Phoenix ingirió fosfato de cloroquina: “La vi al fondo de la repisa y pensé: ‘¿no es de la que hablan en televisión?’”, recordó Banner Health en entrevista con NBC.

Tras la tragedia, tiene un consejo muy diferente: “Trump dijo varias veces que prácticamente era la cura. No tomen nada. No crean nada. No crean nada de lo que diga el presidente o su gente. Llamen a su doctor”, exhortó.

Hasta ahora, Florida reporta 15,456 casos y 309 muertes.

Cabe mencionar que, bajo una nueva orden ejecutiva, los viajeros del área tri-estatal de Nueva York y Nueva Orleans que lleguen a Florida deben permanecer en cuarentena durante 14 días.

