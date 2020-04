Hispano que perdió la voz por coronavirus recibe “el mejor regalo”

(NOTICIAS YA).-Alejandro Segura, un joven hispano de 22 años fue dado de alta tras pasar más de una semana hospitalizado por coronavirus, enfermedad que incluso, le había arrebatado la voz.

Pero esta semana recibió “el mejor regalo” ser dado de alta, regresar junto a su familia, y recuperar su voz, asegura el joven de origen mexicano.

Segura habló en exclusiva con Univision, donde aseguró sentirse agradecido de regresar con sus seres amados, aunque está aislado, pero dice sentirse mucho mejor que cuando estuvo hospitalizado.

“No podía dormir, no me dejaban bañar, fue algo que no se lo deseo a nadie”, comenta el joven, mientras recuerda que por momentos los síntomas eran tan fuertes que no podía soportarlos “la fiebre y la tos. Cuando yo tosía el pecho y la espalda me dolían mucho. Tenía líquido en mis pulmones de la neumonía”