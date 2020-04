¿Multas de mil dólares por cruzar a El Paso de Ciudad Juárez?

(NOTICIAS YA).- Con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19, el gobierno de Estados Unidos impuso una serie de restricciones para evitar que las personas que no hagan viajes “esenciales” crucen la frontera de forma desmedida, limitando el cruce solo para ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos.

Ante el incremento de personas fallecidas por Coronavirus en Ciudad Juárez, surgió la versión en redes sociales que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advertían a los usuarios que se les prohibiría la entrada al país a menos que pudieran comprobar que su viaje a Juárez fue “esencial”, es decir por asuntos médicos o de trabajo y que de no ser así se les multaría con mil dólares.

Lo cual desató confusión y temor entre los fronterizos que acuden a Juárez a comprar artículos de primera necesidad que no pueden encontrar en El Paso debido a la escasez o simplemente porque viven en la vecina ciudad.

“El puente sigue operando con las restricciones que ya se tenían, los ciudadanos y residentes pueden cruzar. Las personas que lleguen con visa láser y que no puedan comprobar que tienen una necesidad real de ingresar al país los vamos a regresar pero solo eso”, Explicó Rubén Jáuregui, vocero de CBP en El Paso.

El vocero desmintió que se este multando o dando amonestaciones verbales, a aquellas personas que traten de ingresar a Estados Unidos sin importar si se trata de ciudadanos, residentes o persona con visa de turista.

“A los ciudadanos y residentes los dejamos pasar y la gente con visa láser los devolvemos, pero a estas personas que vamos a devolver no las vamos a multar, no se les da un ‘warning’, solo se les informa ,se les avisa de que no pueden cruzar”, reiteró el Vocero.

Jáuregui advierte que las únicas multas que CBP realiza, son por cruzar artículos que no están permitidos o cuando las personas tratan de cruzan grandes cantidades de artículos, lo cual es considerado como uso comercial.

“Permitimos que se crucen cantidades normales, algo que una familia vaya a consumir. Si vemos que llevan 10 cajas de galletas o de papel de baño, eso ya no es consumo para una familia. Eso es algo que siempre hemos hecho y si la gente no hace caso le podemos dar una multa”, concluyó.