Pacientes mueren en salas de emergencia antes de poder ser atendidos

(NOTICIAS YA).- Trabajadores del Hospital Sinai-Grace de Detroit reportaron que en medio de la pandemia, al menos 2 pacientes murieron en los pasillos de la sala de emergencia antes de poder ser atendidos.

LEE: Catedral gótica más grande del mundo se convierte en hospital



Cinco empleados del hospital, que es parte del sistema del Centro Médico de Detroit, dijeron a CNN que los miembros del personal sienten que no tienen suficientes compañeros de trabajo ni suministros para lidiar con la crisis.

Se asume que muchos de los pacientes en la sala de emergencias tienen Covid-19 debido a que tienen los síntomas virales, pero sus resultados tardan días en procesarse, indicaron los trabajadores.

Las condiciones en el Hospital Sinai-Grace empeoraron durante la noche del domingo 5 de abril, cuando todo el turno nocturno de enfermería -7 personas- realizó una protesta rehusándose a trabajar y exigiendo más personal.

LEE: Vacuna de 100 años para la tuberculosis podría ayudar en esta pandemia

Los pacientes de este hospital han estado haciendo filas en los pasillos de la sala de emergencia, de acuerdo con los trabajadores. Dos de ellos dijeron que los pacientes severamente enfermos han sido puestos por momentos en los corredores.

Al menos dos pacientes en la sala de emergencias murieron en camillas puestas en los corredores, indicaron los trabajadores que decidieron permanecer anónimos por preocupación a perder sus empleos.

“Hemos tenido a pacientes que han muerto en camas de pasillos porque la enfermera no se dio cuenta de que no tenían pulso hasta que era muy tarde”, dijo un doctor. “Cada enfermera tiene tantos pacientes que para cuando regresan a revisar al siguiente hay probabilidad de que ya no tenga pulso”.

En otro caso el tubo respiratorio de un paciente fue desconectado del ventilador y la persona falleció antes de que el personal médico pudiera intervenir.

Hasta la tarde (PT) del jueves 9 de abril EE.UU. había reportado más de 456,800 casos de Coronavirus y al menos 16,400 muertes, la mayoría de ellas registradas en el estado de Nueva York.

LEE: Confinamiento debe continuar hasta que haya vacuna contra coronavirus