TJ Maxx y Marshalls despiden temporalmente a mayoría de sus empleados

(NOTICIAS YA).- La compañía propietaria de TJ Maxx y Marshalls, así como HomeGoods y HomeSense, indicó que ha suspendido a sus empleados en las tiendas y centros de distribución.

De acuerdo con Fox Business, que cita un informe ante la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) difundido este martes, TJX Companies Inc. cesará a la mayoría de sus trabajadores en Estados Unidos debido a la crisis del coronavirus.

VIDEO: Te explicamos la diferencia entre ‘layoff’ y ‘furlough’

El reporte fue firmado por Scott Goldenberg, director financiero de la compañía que emplea a 286 mil personas en todo el mundo.

En Estados Unidos, la compañía cerró más de 3 mil 300 tiendas y sus operaciones en línea desde el 19 de marzo.

LEE: Macy’s despide de manera temporal a 130 mil empleados en plena pandemia

Fox Business, citando a The Motley Fool, indica que los altos directivos están aceptando reducciones salariales de hasta el 30%. Los trabajadores que sean cesados recibirán salario hasta el 11 de abril, y los que sean elegibles conservarán sus prestaciones (posiblemente el seguro de salud) mientras no estén trabajando.

TJX, que tiene mil 400 tiendas en Europa, Canadá y Australia, indicó también que tomará medidas similares respecto a sus operaciones internacionales.

LEE: 6.6 millones de personas solicitaron desempleo la semana pasada

Además de esta compañía, Macy’s Inc., Kohl’s Corp., Gap Inc., Ross Stores Inc. y L Brands Inc. han anunciado recientemente la suspensión de sus empleados ante los cierres de sus tiendas.

VIDEO RELACIONADO: