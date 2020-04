Trabajadora de mercado murió de Coronavirus por ayudar a los ancianos

(NOTICIAS YA).- Una trabajadora de un mercado murió por Coronavirus, pues aunque estaba en la lista de alto riesgo por tener una discapacidad, decidió quedarse en su puesto para ayudar a los ancianos durante la crisis por la pandemia.

Durante las compras de pánico de mediados de marzo, Leilani Jordan insistió en seguir yendo a trabajar a la tienda Giant Food en Maryland, a pesar de tener parálisis cerebral, pues quería asegurarse que los adultos mayores tuvieran lo necesario.

“Está muy loco aquí en el trabajo… pero alguien tiene que hacerlo”, dijo Jordan, de acuerdo con su madre, Zenobia Shepherd. “Tengo que ayudar a las personas más grandes”.

Jordan estaba haciendo todo lo que podía para apoyar a los ancianos. “Los ayudaba a poner sus compras en sus andaderas, los ayudaba a subir a sus ascensores”, recordó Shepherd.

Sin embargo poco después la mujer de 27 años se enfermó, fue hospitalizada en marzo y falleció la semana pasada. “Era mi bebé”, dijo la madre entre lágrimas. “Todo lo que quería era ayudar a la gente”.

Se desconoce cómo fue que Jordan contrajo Covid-19, pero estaba trabajando en un negocio esencial donde muchas personas se reúnen, a pesar de que deberían estar distanciados. De acuerdo con la madre de la fallecida, la tienda no hizo suficiente para protegerla.

“Ella me dijo, ‘Mamá, no hay máscaras aquí, no hay guantes, no hay sanitizante de manos’”, recordó Shepherd. Jordan trabajó en la tienda hasta el 16 de marzo, confirmó Giant Food.

“Sólo podemos imaginar el dolor que su familia está experimentando y hemos ofrecido nuestro apoyo durante este tiempo difícil”, dijo la compañía. Además dijeron que al momento de el último día de trabajo de Jordan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) no estaban recomendando el uso de tapabocas, así que no los proporcionaron.

Desde entonces los CDC han actualizado sus instrucciones y la compañía ahora le está dando a los empleados escudos faciales de plástico, los cuales pueden usar si lo desean.

En los momentos previos a su muerte Jordan estaba entubada y no podía hablar, sin embargo después su familia descubrió que ella había grabado un video para decirles adiós.

Cuando su padrastro, Charles, estaba revisando algunas de las cosas de Jordan después de su muerte, descubrió que había quitado la contraseña de su teléfono. Ahí fue donde encontró un video con un mensaje desgarrador.

“Hizo un video diciéndonos adiós a todos y deseándole a todos lo mejor”, dijo Charles. “Nos dijo adiós; a sus hermanas, a su perro de servicio Angel y a todos sus amigos. Ella dijo, ya sabes, ‘Nos vemos del otro lado’”.

