6 peligrosos errores que debes evitar al limpiar con alcohol

(NOTICIAS YA).-Si bien es cierto que el alcohol isopropílico es un desinfectante bueno para tener en casa, debes usarlo con mucha precaución.

Debido a sus propiedades químicas es un producto multiusos y muy eficiente, pero hay algunas cosas que nunca debes hacer al limpiar con alcohol en casa.

Citando al sitio web The Kitchn, estas son algunas combinaciones químicas que debes evitar a toda costa:

No mezcles alcohol con lejía o cloro. Cuando se mezclan, se crea cloroformo, un compuesto tóxico que emite humos tóxicos. Inhalarlo puede causar serios problemas de salud, de acuerdo con los CDC.

No uses alcohol para frotar cerca de llamas. ¿Alcohol y fuego? Mala idea. El alcohol isopropílico es altamente inflamable, por lo que no debes usarlo cerca de cualquier llama incluidos cigarrillos, velas, etc.

No uses alcohol para frotar en un área sin ventilación. El alcohol isopropílico es una sustancia que se evapora rápidamente y es potencialmente dañino cuando se inhala en una habitación cerrada.

No es para frotar en todas las superficies. Si bien es un desinfectante de gran potencia, contiene un solvente y puede dañar superficies terminadas. Evite usar alcohol para frotar sobre barnices o acabados, superficies pintadas, descascaradas, lacadas o barnizadas, incluida la madera tratada. Tampoco para tratar telas de materiales delicados o sintéticos como el acetato, el rayón, la lana y la seda.

No use alcohol para frotar en ciertas heridas o afecciones de la piel. Evita usarlo para limpiar heridas u otras lesiones graves, ya que puede retrasar la curación y provocar aún más irritación de la piel. No se recomienda tampoco en áreas sensibles, como la piel quemada por el sol, seca o irritada.

No lo ingieras, jamás. Incluso en pequeñas cantidades, es tóxico cuando se ingiere, advierte el National Capital Poison Center. Por eso nunca debes dejarlo al alcance de los niños, ni servirlo en vasos u otros recipientes; ya que puede confundirse con agua y causar accidentes.

