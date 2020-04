Adolescente ayuda a personas sin hogar durante crisis de Coronavirus

(NOTICIAS YA).- Una adolescente de Atlanta decidió intervenir para ayudar a las personas sin hogar durante esta crisis de Coronavirus, realizando una organización para asistir a los más necesitados.

Heaven Hightower de 14 años recuerda que desde los 8 años quedó devastada al ver las situaciones en las que vivían las personas sin hogar de su comunidad, quienes están sufriendo particularmente durante la pandemia.

Fue por esta preocupación que le pidió a su madre, Tonika Hightower, apoyo para ayudar a los menos afortunados. A partir de esto la joven creó una organización llamada Heaven Help One Help All para repartir comida, ropa y otras necesidades.

Ahora durante esta crisis Heaven se unió con Goodr, Inc., una compañía local que proporciona servicios logísticos para ayudar a las organizaciones a encontrar alimentos para donar. Además está trabajando con su mamá para empacar y entregar comidas caliente a quienes lo necesiten.

El programa Heaven Help One Help All responde a solicitudes de ayuda en comunidades a lo largo de Atlanta, especialmente durante un tiempo en el que los refugios, supermercados y otras fuentes de comida han sido forzados a cerrar o reducir sus horas debido a la amenaza de Covid-19.

“Ve con lo que te dice tu corazón y pregúntale a tu mamá o guardián si es que quieres ayudar a otros y hacer una diferencia en tu comunidad”, dijo Heaven dirigiéndose a los jóvenes con intereses altruistas.

Los esfuerzos de Heaven, sus familiares y otras organizaciones son sumamente importantes durante estos tiempos difíciles, en los que un poco de bondad y compasión hacen una diferencia enorme para aquellos con carencias.

