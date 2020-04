Asilo que registró muerte por COVID tenía reportes de falta de higiene

(NOTICIAS YA).- Autoridades de salud del Valle están en alerta ante la pandemia del coronavirus, especialmente en las casas de cuidados de ancianos ubicadas en el condado Cameron, donde ya se han registrado dos muertes. Uno de los hogares ya contaba con reportes de violaciones de limpieza.

En el centro Veranda surgieron algunos de los primeros casos de covid-19 en el Valle. Esto se cree tiene una conexión directa con el contagio entre empleados, de este asilo. Sin embargo, existen reportes que señalan la falta de higiene en estas mismas instalaciones

Tras surgir nuevos casos de covid-19 en estas instalaciones, elevando el total de personas contagiadas a 16 empleados, 22 residentes y 3 conocidos de los empleados, las autoridades han empezado a tomar medidas de prevención con más énfasis en este lugar.

“Hemos pedido la información de las personas que trabajan en más de un centro, para saber cuándo han estado trabajando y en qué fechas” dijo el juez del condado Cameron, Eddie Treviño.

Pero esta no es la primera vez que surgen incidentes en estas instalaciones, ya que un reporte detallado describe supuesta falta de higiene en este centro. Esto incluye el no lavarse las manos, no seguir protocolos de limpieza y mantener productos expirados en el lugar.

Las autoridades señalan que los empleados están siendo monitoreados para evitar más contagios.

Sin embargo, piensan que hay una relación directa entre este centro y los casos que han surgido en otro asilo llamado Windsor Atrium en la misma ciudad, donde 22 empleados y 11 residentes se han contagiado. Además un empleado murió.

El juez del condado Cameron agrega que los dos fallecimientos en conexión a este asilo se deben además a las condiciones médicas preexistentes que ambas personas ya presentaban.