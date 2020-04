Coronavirus podría impedir que nuevos ciudadanos voten en noviembre

(POLÍTICA YA). – Con las ceremonias de naturalización canceladas y postergadas para cuando se supere la pandemia del coronavirus, cientos de miles de inmigrantes están en el limbo sobre cuándo podrán juramentarse como ciudadanos estadounidenses.

El retraso en la celebración de las ceremonias de ciudadanía podría dilatar además que los nuevos ciudadanos puedan votar en las elecciones presidenciales de noviembre próximo, calificadas por muchos como las más importantes en la historia electoral de Estados Unidos.

El proceso para que un inmigrante pueda convertirse en ciudadano estadounidense es largo y complicado que incluye una entrevista con un oficial de inmigración, la prueba sobre educación cívica estadounidense y del idioma inglés, y finaliza con un evento de juramentación, que a veces se celebra en teatros, centros de convenciones y tribunales estadounidenses.

Pero en marzo pasado la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) cerró sus oficinas al público y suspendió todas las ceremonias de naturalización como parte de las medidas de aislamiento social para tratar de detener la propagación del coronavirus

USCIS dijo entonces que las citas de entrevistas así como las ceremonias de naturalización serán reprogramadas pero, con la pandemia del coronavirus arraigada en el país, es difícil predecir cuándo podrían suceder.

HISTÓRICA OPORTUNIDAD

Inmigrantes que solo esperan esa ceremonia para llamarse ciudadanos no solo no tendrán la oportunidad de llamarse estadounidenses en el corto plazo, sino que no podrán votar en las próximas elecciones presidenciales.

Esto será especialmente frustrante, ya que las próximas votaciones de noviembre serían la primera vez que se les permita votar.

Los expertos advierten que las naturalizaciones demoradas podrían tener un impacto en el número de votantes elegibles en noviembre, ya que muchos estados requieren registrarse para octubre, informó el sitio web BuzzFeed.

Boundless Immigration, una compañía que ayuda a los inmigrantes a navegar por el sistema de migratorio estadounidense, hizo los cálculos y estimó que unos 2,100 inmigrantes se quedarán sin tiempo para votar como ciudadanos estadounidenses por cada día que permanezcan cerradas las oficinas de USCIS.

Si los cierres duran hasta fines del otoño, esto podría sumar hasta 441,000 votantes que no podrán participar en las votaciones.

Un portavoz de USCIS dijo a BuzzFeed que las oficinas de campo enviarán avisos con instrucciones a los solicitantes con entrevistas programadas o citas para la ceremonia de naturalización, que se reprogramarán automáticamente una vez que se reanuden las operaciones normales.

Bajo condiciones normales, USCIS puede naturalizar un promedio de 66,000 inmigrantes cada mes, según dijo a BuzzFeed Sarah Pierce, analista del Instituto de Política de Migración.