El Condado lanza aplicación para reportar negocios no esenciales

(NOTICIAS YA).-

Esto proveerá información a los funcionarios de salubridad para monitorear el foco de infección de brotes de COVID-19

El Condado de Riverside creo una aplicación para reportar violaciones a las ordenes estatales y locales emitidas para reducir la propagación de COVID-19.

“Debemos mitigar y contener la propagación del coronavirus. Esta aplicación nos ayudara a identificar y responder adecuadamente a negocios que están poniendo en riesgo la salud de la comunidad,” dijo el presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Riverside V. Manuel Perez, Supervisor del Distrito Cuatro.

La aplicación RivCoMobile –la cual provee servicios e información a los residentes- tiene una sección de “Coronavirus” en su página inicial. Esta sección será usada para reportar de manera anónima posibles violaciones a las ordenes emitidas por el Estado de California o por el funcionario de Salubridad del Condado de Riverside. Estas violaciones pueda que incluya el funcionamiento de negocios no esenciales, reuniones no autorizadas y negocios esenciales que no cumplen con la orden de salubridad de cubrirse la cara y mantener el distanciamiento social entre su personal o clientes.

La nueva sección en la aplicación proveerá información crítica a los funcionarios del sistema de Salubridad-Riverside University Health System, quienes monitorean la propagación de COVID-19 en el Condado de Riverside.

“Desafortunadamente, hemos recibido numerosos reportes de violaciones por todo el condado. Esta información nos permitirá trazar áreas de incumplimiento, donde anticipamos estén relacionados con brotes de COVID-19 y la necesidad de recursos,” dijo el Dr. Geoffrey Leung, de Salubridad- Riverside University Health System.

En el reporte, los usuarios tienen que dar la dirección específica y el tipo de violación. Además, tienen la opción de adjuntar una foto.

RivCoMobile está disponible tanto en iOS como en Android. Los reportes anónimos también se pueden hacer a través del portal de Salubridad www.rivcoph.org/coronavirus.