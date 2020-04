Investigadores aseguran que el pico del COVID-19 no ha llegado en EE.UU.

(NOTICIAS YA).- Las cosas aún están empeorando. Estados Unidos superó las 16.000 muertes por coronavirus este jueves, luego de registrar el miércoles la mayor cantidad de fallecimientos en un solo día con 1.922. Desde que el brote empezó en el país, se han diagnosticado más de 450.000 casos y los investigadores aseguran que el pico aún no ha llegado.

Pero el modelo principal utilizado por la Casa Blanca, y casi todos los demás, fue actualizado este miércoles para mostrar una importante disminución en las muertes proyectadas en Estados Unidos por covid-19: el cálculo se redujo a 60.415 personas fallecidas para agosto frente a las 82.000 que el modelo mostró el martes (cifra que de por sí ya era menor a las proyecciones anteriores).

¿Qué está pasando?

Esto es lo que informa Arman Azad, de CNN Health:

Casi todos los días se han incluido en el modelo nuevos datos sobre la trayectoria de la pandemia –tanto de Estados Unidos como de todo el mundo– lo que ha provocado cambios. Y el ajuste a la baja sugiere que el distanciamiento social puede estar funcionando mejor de lo esperado en algunos lugares.

El dolor puede durar hasta agosto: el modelo actualizado supone que las medidas de distanciamiento social, incluyendo el cierre de escuelas y negocios, permanecerán vigentes hasta agosto. Pero otras acciones podrían reemplazarlas, señaló Azad, como la detección masiva, el rastreo de contactos y las cuarentenas selectivas.

Lo que significa para los próximos meses

CNN le planteó algunas preguntas clave al Dr. Gregory Roth, uno de los principales médicos del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington, sobre el modelo que la institución actualizó. La conversación, realizada a través de la plataforma Zoom y ligeramente editada para su lectura, está a continuación:

CNN: El modelo del IHME ha disminuido los cálculos por segunda vez en dos semanas. ¿Por qué sucede eso y qué significa exactamente?

GR: Nuestro modelo está diseñado para actualizarse con frecuencia con el objetivo de garantizar que estamos utilizando de la mejor manera todos los datos disponibles. Esta ha sido una pandemia con una evolución muy rápida y, a medida que cambian las fuentes de datos, queremos incluirlos en nuestros pronósticos lo más rápido posible. Las actualizaciones del modelo reflejan la información disponible más reciente sobre el número de muertes de la fuente que estamos utilizando, que es de la Universidad Johns Hopkins, así como todos los datos disponibles sobre la relación entre muertes y hospitalizaciones, utilización de camas en unidades de cuidados intensivos y el número de respiradores artificiales que se necesitan.

CNN: El modelo da por sentando el distanciamiento social. El hecho de que los números hayan bajado dos veces ahora, ¿muestra que hay más distanciamiento social del esperado o es que el distanciamiento social en sí mismo resulta más efectivo de lo esperado?

GR: El modelo siempre ha asumido que el distanciamiento social tiene un impacto en la cantidad de muertes que esperamos que sucedan. También se ha supuesto siempre que todos los estados donde las políticas de distanciamiento social aún no son obligatorias lo serán en una semana desde la fecha en que ejecutamos ese modelo. Por lo tanto, el modelo siempre pronostica basándose en el supuesto de que todos los estados se alinearán con una política de distanciamiento social amplia y agresiva. Sin embargo, ciertamente tenemos en cuenta el hecho de que algunos estados lo han implementado mucho antes que otros.

CNN: Creo que algo que puede ser confuso para muchas personas es que vemos esta disminución en los cálculos, específicamente en tu modelo, pero el número de muertos continúa aumentando de manera alarmante. ¿Puedes explicar esa dinámica y a qué deberían las personas prestar atención?

GR: Entonces, los cambios en el modelo están impulsados por nuevos datos y métodos mejorados, particularmente en torno a la estimación de cuán inciertos pueden ser los pronósticos. A medida que recibimos más datos sobre las muertes por covid-19, esperamos que nuestras proyecciones se ajusten para seguir esas nuevas tendencias. Para los lugares que aún están al comienzo de la epidemia, donde solo hay unos pocos datos y un número bajo de muertes debido al covid-19, el pronóstico será menos certero y el rango de muertes en el futuro será mayor.

CNN: ¿Qué podría hacer exactamente que el modelo cambie y aumente el número de muertes? ¿Sería una flexibilización de las medidas de distanciamiento social en ciertas áreas?

GR: Todavía no hemos visto una flexibilización del distanciamiento social en ninguna parte de Estados Unidos. En el futuro, si el distanciamiento social fuera menos estricto, nos preocuparía que volvería a aumentar el número de casos. De hecho, una de las características más importantes del distanciamiento social es que lo mantenemos el tiempo suficiente para evitar picos recurrentes en la enfermedad. Sabemos que incluso cuando los casos y las muertes están disminuyendo en algunos lugares, todavía el virus está en circulación. Y dado el hecho de que el distanciamiento social parece ser muy exitoso, nos preocupa que si se redujera demasiado pronto, veríamos un segundo brote o incluso brotes adicionales después de eso. Se han observado grandes cambios en el modelo en lugares donde hay una pequeña cantidad de datos. Por lo tanto, podemos esperar que a medida que se recopilen más datos en lugares donde actualmente no tenemos muchas muertes contadas, la calidad de esos pronósticos mejorará y puede cambiar.

CNN: Con base en su modelo, ¿puede dar alguna idea sobre una cronología que tenga sentido para flexibilizar las medidas de distanciamiento social o es demasiado pronto para poder hablar en términos de un periodo como ese?

GR: Creo que todavía no tenemos suficientes datos sobre este brote para saber necesariamente cuándo será seguro revertir el distanciamiento social. Creo que todos seguimos con mucho cuidado las noticias provenientes de China de que hay algunos lugares donde están comenzando a revertir ciertos aspectos de las políticas de distanciamiento social que se han implementado. Pero creo que una minoría relativamente pequeña de toda la población terminará expuesta y potencialmente desarrollará inmunidad, que habrá un grupo muy grande de personas sin inmunidad después de esta primera ola. Eso significa que no solo el distanciamiento social tiene un papel importante, sino que muchas de las herramientas tradicionales en el conjunto de medidas de salud pública, como la vigilancia, la identificación de casos, el seguimiento de contactos y todo tipo de formas que se pueden utilizar para tratar de asegurarnos de que encontremos los nuevos casos tan pronto como ocurran serán partes muy importantes para asegurarse de que no veamos brotes recurrentes.

CNN: ¿Cuánta atención deberían las personas prestar a los modelos? ¿Es esto algo que recomiendas que la gente siga de cerca?

GR: El pronóstico tiene un rango al que es muy importante prestar atención. Si eres es un planificador de atención médica, deseas ser tan consciente del rango superior de nuestro pronóstico como del valor medio. Por lo tanto, queda mucha incertidumbre en nuestras previsiones y, como planificador, necesitas estar preparado para la posibilidad de que, de hecho, la tendencia pueda estar en el extremo superior del rango en lugar de ubicarse justo en el medio. Por lo tanto, en primer lugar, destacaría el hecho de que nuestro pronóstico está diseñado para quienes toman decisiones en la atención de salud y los encargados de formular políticas y los gobiernos para que puedan tratar de utilizar toda la evidencia disponible de manera actualizada con el objetivo de tomar buenas decisiones.

A pesar de que la pandemia aún está en aumento, los asistentes del presidente Donald Trump han comenzado discusiones intensas sobre un plan para reabrir la economía estadounidense en mayo, según personas familiarizadas con las deliberaciones, estableciendo lo que algunos funcionarios predicen que podría ser otro enfrentamiento entre los asesores de salud y de economía del presidente.

Trump ha comenzado a promocionar agresivamente un posible cambio en el brote, incluso cuando los funcionarios de salud advierten que es demasiado pronto para declarar la victoria en la lucha contra el coronavirus. “¡APLASTAMIENTO DE LA CURVA!”, escribió el mandatario en Twitter este miércoles. Aún así, la medida en que Trump puede declarar el país “reabierto” sigue siendo limitada.

Sin optimismo: una nueva encuesta de CNN muestra que los estadounidenses no se sienten optimistas. 6 de cada 10 encuestados dijeron que la economía está en mal estado, un aumento de 30 puntos desde el mes pasado. Ese cambio es el mayor empeoramiento de las percepciones públicas de la economía en las encuestas que datan de 1997.

Otro signo sombrío de estos tiempos: la multitud de personas en Florida que hicieron fila para obtener las solicitudes en papel de la asistencia económica por desempleo esta semana, después de que los sistemas en línea y telefónicos del estado se vieran inundados por una avalancha de residentes recién desempleados. Cientos de personas en el sur de Florida esperaron los formularios este martes, cuando el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida lanzó la opción.

Algunos de los asesores de Trump creen que las ciudades rurales o más pequeñas están en camino de reabrir en un plazo más rápido y desean centrarse en cómo identificar mejor esas áreas. Pero otros en el equipo, y el propio Trump, parecen estar buscando un anuncio más generalizado.

El grupo de trabajo de coronavirus ha evaluado los puntos de referencia que podrían indicar que un estado está listo para reducir las restricciones sobre negocios y reuniones, incluida una disminución sostenida de 14 días en el número de casos confirmados, operaciones normales en los hospitales y pruebas ampliamente disponibles.

Un obstáculo central para la el gobierno sigue siendo la disponibilidad de pruebas generalizadas, que los expertos en salud de Trump reconocen continúa siendo un problema. Muchos dentro de la Casa Blanca temen que la lucha por aumentar las pruebas pueda impedir cualquier esfuerzo de reapertura.

