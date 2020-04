¿Por qué los jóvenes deben tomarse en serio el COVID-19?

(NOTICIAS YA).-El gobernador de la Florida Ron DeSantis indicó que la juventud no corría tanto riesgo en relación al COVID-19, algo que la CDC ha dementido y ha generado controversia.

Según la página del CDC, dos bebés han muerto en el país cuatro personas menores de 15 años, lo que incluye a un niño.

“Esta pandemia en particular es una en la que, no creo que en todo el país haya habido una sola muerte menor de 25 años. Por alguna razón, no parece amenazar a los jóvenes”, dijo DeSantis