Voluntarios ayudan a familias necesitadas a obtener pagos de estímulo

(NOTICIAS YA).- El grupo sin fines de lucro Tax Help Colorado ha estado recibiendo correos electrónicos y llamadas de pánico de personas de bajos recursos preocupadas por cómo presentar su declaración de impuestos para obtener sus pagos de estímulo federal, que pueden ser de hasta $1,200 por persona.

LEE: Personas que no declararon impuestos pueden recibir apoyo económico

Usualmente este grupo dirige a las personas a uno de los 40 sitios gratuitos de preparación de impuestos en el estado, como parte de programa nacional de voluntarios del IRS, sin embargo estos cerraron en marzo por la crisis de Coronavirus.

Aquí es donde entra la ayuda de Code for America, otro grupo sin fines de lucro, que comenzó a construír una forma segura para que la gente pudiera subir sus documentos de impuestos con un servicio en línea llamado Get Your Refund.

Este servicio ofrece ayuda de preparadores de impuestos voluntarios y está diseñado para ayudar las personas de bajos ingresos a reclamar créditos de impuestos que deben recibir.

La plataforma fue lanzada justo días antes de que los sitios de voluntarios del IRS cerraron, convirtiéndose rápidamente en la única forma en la que los preparadores de impuestos podían seguir trabajando.

LEE: Evita ser víctima de fraude con los cheques de estímulo económico

Ahora cuando la gente habla a Tax Help Colorado la directora Courtney O’Reilly puede dirigirlos al sitio Get Your Refund. Ahí una vez que los documentos son presentados y verificados, se le asigna uno de los voluntarios a la persona.

Code for America esperaba ayudar a procesar alrededor de 5,000 declaraciones de impuestos este año, gracias a la asociación con Tax Help Colorado y otras 3 proveedoras a través del programa de Asistencia Voluntaria de Impuestos del IRS.

Pero ahora que se han unido a 40 grupos diferentes, se cree que el grupo podría ayudar a procesar hasta 50,000 declaraciones este año, dijo Lou Moore, co-CEO interino y jefe de tecnología en Code for America.

Además el viernes 10 de abril el IRS lanzó una nueva herramienta en línea que le ayuda a personas de bajos recursos que normalmente no tienen que presentar declaraciones, a que pongan información básica para recibir su dinero de estímulo.

Con información de CNN

LEE: El IRS explica cómo obtener los cheques de estímulo de coronavirus