Así es como hospitales celebran las recuperaciones de Coronavirus

(NOTICIAS YA).- Por más de dos semanas una mujer en Texas estuvo hospitalizada, luchando por vida en una camilla, luego de haber dado positivo al nuevo Coronavirus.

La paciente pasó 10 días conectada a un ventilador para ayudarla a respirar y tras 16 días de lucha finalmente venció al virus y fue dada de alta del Centro Médico St. David del Sur de Austin.

Para celebrar su recuperación el personal médico se alineó en los pasillos, aplaudiéndole a la mujer mientras estaba siendo dada de alta. Mientras que escenas como esta se están reportando en diferentes hospitales a lo largo de EE.UU.

En el Hospital Mount Sinai de Nueva York, ponen la canción “Here Comes the Sun” de The Beatles en el sistema de altavoces cada vez que un paciente de Covid-19 es dado de alta, según un oficial del hospital.

“Pequeño cariño, la sonrisa está regresando a sus rostros. Pequeño cariño, parece que han pasado años desde la última vez que estuvieron aquí”, dice la letra de la canción. “Aquí viene el sol, y yo digo: Todo está bien”.

Otro hospital de NY, el estado más afectado, también está usando música para animar a los pacientes y personal que están luchando contra la pandemia, poniendo la canción “Don’t Stop Believin’” de Journey cada que un paciente se recupera de Covid-19.

Mientras que en otros centros médicos, al igual que Austin, hacen líneas para aplaudirle a los pacientes. Como en Arkansas cuando un veterano, que fue nombrado por el personal como el “primer paciente milagro”, recibió una calurosa despedida mientras era llevado con su familia, que lo esperaba afuera del hospital.

Este tipo de gestos durante una crisis de salud tan severa, están siendo compartidos a través de redes sociales como una luz de esperanza en medio de estos tiempos oscuros.

Con información de CNN