IRS depositó los primeros cheques de estímulo por Coronavirus

(NOTICIAS YA).- El Servicio de Ingresos Internos (IRS) anunció el sábado 11 de abril que ya depositaron los primeros cheques de estímulo por Coronavirus, los cuales podrían darle hasta $1,200 a los estadounidenses como ayuda en estos tiempos de crisis.

“IRS hoy depositó los primeros Pagos de Impacto Económico en las cuentas bancarias de los contribuyentes; continuaremos emitiéndolos tan rápido como podamos”, indicó la agencia a través de Twitter.

Los depósitos continuarán realizándose en los siguientes días, comenzando con aquellos que hayan hecho sus declaraciones de impuestos de 2018 o 2019 y hayan autorizado depósitos directos.

El resto de las personas, incluyendo a aquellos que no han presentado declaraciones de impuestos, no autorizaron depósitos directos o que no reciben Seguridad Social, probablemente tendrán que esperar semanas antes de ver su dinero.

Estas distribuciones son parte el paquete de alivio económico de $2.2 billones aprobado por el Congreso en marzo. Éste considera $1,200 por individuo; $2,400 por pareja; más $500 por cada niño.

Sin embargo estos pagos comienzan a reducirse para aquellos con ingresos brutos ajustados de más de $75,000. En esos casos la cantidad se reduce $5 por cada $100 adicionales de ingresos brutos ajustados. Mientras que los que ganan más de $99,000 no recibirán nada.

Aquellos que no han presentado su declaración de impuestos para 2019 o 2018, el IRS pide que lo hagan rápidamente, incluso a aquellos que normalmente no necesitan presentarla. Esto incluye a quienes ganaron menos de $12,200 en 2019 y a parejas que ganaron menos de $24,400.

Además el IRS espera empezar a emitir cheques de papel en la semana del 4 de mayo. La agencia emitirá 5 millones de estos por semana y las personas con los ingresos más bajos recibirán primero estos cheques.

En 2008 cuando el gobierno distribuyó estímulos similares, los depósitos se hicieron en un periodo de 3 semanas; mientras que los cheques de papel fueron enviados por correo en alrededor de 10 semanas. Según la ley el IRS tiene hasta finales de 2020 para hacer los pagos.

Con información de CNN

