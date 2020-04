600 indocumentados en manos de ICE son “vulnerables” al coronavirus

(NOTICIAS YA).-Decenas de inmigrantes indocumentados son “vulnerables” en este momento a contagiarse de coronavirus en el centro de detención GEO de Aurora.

Esto según confirmó el propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a Univision, por lo que aseguran ha iniciado la liberación de un grupo.

ICE muestra en su sitio web que hasta el momento son 72 los migrantes indocumentados que han dado positivo al COVID-19 en todos sus centros de detención del país.

De acuerdo con la agencia federal la prioridad para hacer estas liberaciones, son aquellas personas de 60 años o mayores, mujeres embarazadas, y quienes tengan enfermedades preexistentes, de acuerdo a las guías establecidas por los Centros para el Control y Prevención de enfermeras, algo que supervisa su personal médico.

Pero a esta fórmula se suman sus agentes, quienes evalúan otro factores como: antecedentes crimínales, vínculos con la comunidad, probabilidades de fuga, y sí representa una amenaza para la comunidad.

“No pues una felicidad muy grande”, expresó con una sonrisa José Ángel Bañuelos, un inmigrante mexicano, de 44 años, que fue uno de ellos beneficiados con esta medida de libertad condicional humanitaria recientemente.

El padre de cinco hijos dice que se sorprendió con la noticias “estaba yo allí en el cuarto, llegaron y me dijeron que me iban a liberar. Hasta se me hizo extraño porque a mucha gente le avisan con tiempo y a mi solo me dieron 15 minutos para salir “

“Pero tenia medio de contagiarme, cuando me iba a acostar lo hacía pensando en eso, porque estamos cuatro personas en un cuarto y en todo el tanque estamos aveces gasta 80 personas”, apunta el obrero hispano.

Pero cómo el, hay 600 indocumentados que han sido identificados como “vulnerables” al coronavirus en este centro de detención, según confirmó ICE a Univision en un comunicado.

De lo cuales sólo se han liberado 160, indica la agencia federal, que en su sitio web reporta que al menos dos trabajadores del lugar ha resultado positivo a la enfermedad COVID 19.

Por esto activistas, congresistas y líderes de la comunidad piden la liberación inmediata de todas esta personas. ICE se ha limitado a confirmar ” diariamente esta dejando en libertado condicional humanitaria a detenidos vulnerables.