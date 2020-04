Expertos comparten recomendaciones para hacer compras durante pandemia

(NOTICIAS YA).- La pandemia de coronavirus ha llevado a muchas personas en el mundo a extremar precauciones, y estas suelen extenderse a las compras de víveres que realizan.

Surge la pregunta de cuál es la forma más segura de adquirir los alimentos necesarios en medio de los cierres y el aislamiento, así como los consejos para desinfectar y almacenar los mismos una vez que ya han sido llevados a casa.

María Godoy escribió un extenso reportaje para NPR en el que cita a diversos expertos en enfermedades infecciosas, virus y seguridad de la comida, quienes dieron sus recomendaciones ante la situación actual. Aquí te compartimos algunas de ellas.

El mayor peligro está en las personas: todos los expertos reunidos en el reporte de NPR concuerdan en que el mayor riesgo es estar al mismo tiempo en la tienda con alguien que pudiera tener coronavirus, no los productos o las bandas transportadoras en las cajas. “La mayor parte de la transmisión probablemente se dará a través de las gotas respiratorias, a las cuales estás expuesto cuando estás rodeado de gente”, explicó la viróloga Angela Rasmussen.

Evita concentraciones y compra lo más rápido posible: el microbiólogo Donald Schaffner recomienda, por su parte, buscar un supermercado que limite el número de clientes que pueden entrar a la vez, pues esto facilitará mantener la distancia una vez que estés dentro de la tienda. Ya adentro, puedes minimizar los riesgos haciendo tus compras rápidamente. Los más expuestos, destaca el texto, son los trabajadores de estos lugares, dado a que entran en contacto con muchos clientes al día. Protégelos a ellos y a ti manteniendo la mayor distancia posible, además de cumplir con el siguiente paso.

Cúbrete el rostro: debido a que las personas contagiadas pueden propagar el virus incluso si no presentan síntomas, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ahora recomiendan usar tapabocas de tela al salir a la calle. Los expertos han recalcado que esto sirve más para proteger a otros en caso de que estés contagiado y no lo sepas, que para protegerte a ti mismo de un contagio. Sin embargo, algunos supermercados ya exigen portarlo para poder hacer las compras allí.

Una sola persona: si es posible, asiste al supermercado sin acompañante, pide el doctor David Aronoff del centro médico de la Universidad Vanderbilt. Entre más personas vayan a hacer las compras, aumenta más la cantidad en el supermercado así como las probabilidades de que un miembro de la familia se contagie.

Desinfecta: una vez en la tienda, los expertos recomiendan desinfectar el carrito o canasta de supermercado, además de evitar tocarte el rostro mientras estés allí o mientras no puedas lavarte las manos o usar desinfectante. También aconsejan no utilizar el celular en la tienda, pues esta es una forma de ayudar el traslado del virus hacia el rostro y de ahí al cuerpo.

Los guantes no sirven: “los guantes no son mágicos, no te hacen inmune. En cuanto toques algo con el guante, la contaminación está en el guante”, aseguró Schaffner. Por su parte, la viróloga Rachel Graham también aconsejó no usar guantes pero, si insistes, deben ser removidos volteándolos hacia afuera, como un calcetín, y luego tirados a la basura.

No es necesario desinfectar todo a fondo: nuevamente, todos los expertos citados por NPR concordaron en que lavar y/o desinfectar cada artículo es innecesario y aseguran que ellos mismos no lo hacen. Rasmussen explica que las probabilidades de infectarse por medio de una superficie contaminada es muy bajo, especialmente si te lavas las manos tras bajar las compras del auto, antes de cocinar y antes de comer, así como si limpias las superficies donde estuvieron los artículos. El virus deja de ser tan infeccioso en cuanto toca una superficie y, luego de 72 horas, es prácticamente indetectable. Por ejemplo, si dudas de una lata que vas a consumir hasta en unos tres días, puedes dejarla en tu alacena, lavarte las manos y despreocuparte. Sin embargo, si insistes en lavar y/o desinfectar tus compras, utiliza solo agua y jabón, no toallas ni aerosoles desinfectantes. Estos fueron hechos para actuar en superficies duras y podrían degradar los empaques comerciales de muchos productos, llegando a contaminarlos.

Paga de la forma más limpia posible: si tienes la opción, utiliza sistemas de pago como Apple Pay o Google Pay. Un lector de tarjetas de crédito con chip también podría servir para realizar un pago sin tener que tocar nada, pero eso cambia si hay que introducir una clave o NIP. Algunos estudios han indicado que el virus puede permanecer en el dinero en efectivo, aunque no se sabe por cuánto tiempo. Independientemente de si se usa efectivo o crédito, recomiendan lavar o desinfectar las manos después (así como la tarjeta utilizada). Respecto a ser atendido por un cajero/a o acudir a una estación de autopago, esto dependerá de la forma en que esté distribuida la tienda. Los expertos recomiendan elegir la opción que permita guardar la mayor distancia posible.

No es necesario otro baño al volver de la tienda: “Personalmente, no me gusta hacer una descontaminación completa cuando llego a casa de la tienda. Me lavo las manos”, aseguró Rasmussen. Sin embargo, recomendó medidas más estrictas para aquellas personas con niños pequeños, pues estos suelen llevarse objetos extraños a la boca. En esencia, indicó que se puede hacer si la persona lo desea, pero no es necesario, excepto si vives con una persona que estaría más vulnerable ante el COVID-19 por una enfermedad ya existente.

Enjuaga los vegetales solo con agua: lavar los vegetales con agua y jabón podría hacer que las personas ingieran residuos de jabón y sufran diarrea o vómito. Lo mejor es utilizar solamente agua fría o un cepillo para vegetales en caso de aquellos con cáscara dura. Los expertos además piden no dejar de consumir frutas y vegetales frescos por este temor, puesto que sus nutrientes son esenciales en tiempos como estos. Congelar los alimentos ayuda a preservarlos pero no a matar el virus, añadieron.

Compra en línea: la mejor forma para no preocuparse y mantener el distanciamiento social, concluye Godoy, es comprar por internet, lo cual permite pagar con antelación y recibir las compras en casa sin necesidad de contacto. El texto recomienda limpiar los artículos como se haría con cualquier otra compra y dar una buena propina al repartidor, algo que en muchos casos también puede hacerse de forma electrónica y sin necesidad de contacto físico.

