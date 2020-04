FOTOS: Abre el primer centro en el país para indigentes con coronavirus

(NOTICIAS YA).- Las autoridades del Condado Clark y la ciudad de Las Vegas anunciaron la inauguración formal de un centro de aislamiento para personas sin hogar contagiadas de coronavirus o que hayan sido expuestas al mismo.

El centro, ubicado en el estacionamiento del Cashman Center en Las Vegas, cuenta con unas 500 camas en las que se podrá atender a pacientes con diversas patologías relacionadas al COVID-19.

“El proceso de admisión se fundamenta en atender a tres grupos. Uno, si has estado expuesto al virus pero no muestras síntomas. Dos, para personas con síntomas pero que no han dado positivo aún y tres, para quienes ya sean confirmados como positivos, informó Marc Ogriofa, director médico del centro.

LEE: Expertos comparten recomendaciones para hacer compras durante pandemia

Cada grupo estará separado en carpas diferentes. En una se situará a los pacientes que han tenido algún tipo de contacto con personas que han sido diagnosticadas con el virus, siempre y cuando no muestren síntomas. En la segunda carpa se ubicará a las personas que han mostrado algún síntoma pero hasta ahora no han sido diagnosticados como positivos a COVID-19.

En una tercera carpa, identificada con el color rojo, serán ubicados los pacientes que han dado positivo al virus y que además siguen mostrando síntomas.

Al lugar solo se podrá ingresar si se viene referido de algún centro médico o de un refugio para indigentes. Además se realizarán revisiones al ingresar, entre ellas, un tipo de prueba diferente.

“Se toma una pequeña muestra de sangre en el dedo y se coloca en un recipiente. Y luego de mediciones que se realizan en el lugar en tan solo 15 minutos podremos saber si esa persona ha estado expuesta al virus en los últimos tres a cinco días”, expuso Ogriofa. El examen también permite saber si los anticuerpos están realizando algún tipo de trabajo natural contra el virus.

LEE: Mujer perdió a toda su familia por el coronavirus

Respecto a cómo se determinará cuándo los pacientes podrán ser dados de alta, también variará dependiendo del grupo. “Si tú llegas porque has estado expuesto pero no tienes síntomas, estarás en este lugar al menos por 14 días. Si luego de eso continúas asintomático, serás dado de alta”, indicó el director.

Los pacientes con síntomas o diagnosticados positivos seguirán otros protocolos más estrictos, establecidos por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), antes de ser dados de alta de este lugar.

LEE: Anuncian centro para pacientes con coronavirus en Nevada

Para construir el centro, que estará operando “24/7” por los próximos 90 días, el condado y la ciudad invirtieron un total de ocho millones de dólares: seis para infraestructura y otros dos en personal.

*Nota de Alexander Zapata