Muere de coronavirus marino de portaaviones infectado con coronavirus

(POLÍTICA YA). – Un marinero que dio positivo por Covid-19 en el portaaviones USS Theodore Roosevelt murió de coronavirus, informó este lunes la Marina de Estados Unidos.

Al menos 600 marinos han sido infectados con COVID-19 entre la tripulación del USS Theodore Roosevelt, cuyo comandante fue despedido después denunciar el brote en el barco y dar la alarma sobre el manejo del virus por parte de la Marina.

No fue informado el nombre del marinero fallecido, quien ingresó en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la Marina.

El impacto de la pandemia de coronavirus en el Roosevelt ha sido el centro de una controversia que condujo a la renuncia la semana pasada del jefe interino de la Marina Thomas Modly, quien había despedido al capitán del portaaviones Brett Crozier después de la filtración de un memo en el que el comandante imploró a funcionarios de la Marina que evacuaran el barco para proteger la salud de sus marineros.

Crozier también señaló sus preocupaciones sobre los desafíos de tratar de contener el virus a bordo del barco y solicitó que se permitiera poner en cuarentena a los marineros en tierra.

“No estamos en guerra. Los marineros no necesitan morir. Si no actuamos ahora, no nos ocupamos adecuadamente de nuestro activo más confiable: nuestros marineros”, escribió en el memorando que tres oficiales de defensa estadounidenses confirmaron a CNN.

Un funcionario de defensa estadounidense reveló a CNN que cuatro marineros del barco fueron trasladados al hospital.

“Durante el fin de semana, cuatro marineros del Theodore Roosevelt adicionales fueron ingresados ​​en el hospital para ser monitoreados. Todos están en condición estable, ninguno está en la UCI o con ventiladores”, dijo el funcionario.

Cerca de 600 marineros en el Roosevelt han dado positivo por Covid-19, dijo la Marina en un comunicado, y agregó que el 92% de los miembros de la tripulación del Roosevelt han sido examinados para detectar el virus.